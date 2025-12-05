Иван Анчев: Срамна роля на държавата в Чикаго и защо Путин няма ресурс за война с Европа

Съпредседателят на Атлантическия съвет в България и бивш генерален консул в Чикаго Иван Анчев изрази остра позиция относно скандала със спряното финансиране на „Мало българско училище“ в САЩ, както и по актуалните геополитически заплахи от страна на Кремъл. В разговор в предаването „Честно казано“ с Люба Кулезич, Анчев определи действията на българските институции спрямо най-голямото българско училище зад граница като „срамна роля“.

Повод за напрежението е решението на Министерство на образованието и науката (МОН) да спре субсидиите за учебното заведение, което обучава 630 деца. Според официалната версия, проблемът е свързан с невъзможността на генералния консул Светослав Станков да осъществява контрол. Иван Анчев обаче подчерта, че става дума за личен конфликт, пренесен върху държавна почва.

„Заради някакъв личен конфликт между… и Иван Анчев, става жертва една институция, каквото е българското училище“, коментира бившият дипломат, визирайки принципния механизъм на проблема. Той уточни, че проверката, станала повод за напрежението, е била в частна детска градина с малък брой деца, а не в самото училище, което функционира в почивните дни. „Българската държава спира финансирането на едно българско училище, на 630 деца да учат български език, да учат българска история, българска култура, народни танци, народни обичаи“, заяви Анчев.

Експертът по сигурност разкритикува и поведението на Външно министерство, което по думите му „плашливо“ подкрепя позицията на генералния консул. „Това е една много порочна практика на министерството на външните работи, винаги да се взима страната на ръководителя на даденото дипломатическо или консулско представителство, което е дълбоко нередно“, допълни той.

Втората основна тема на разговора засегна геополитическата обстановка и заплахите на Владимир Путин към Европа. Според Анчев, изказванията на руския президент са за вътрешна употреба и Русия не разполага с капацитет за конфликт с НАТО. Той направи сравнение на териториалните завоевания на Русия в Украйна през годините: „Значи за тези 10, вече 11 години от 2014 до 2025, тя е завзела територията на България, но от 2022 до 2025, до ден днешен, е успяла да увеличи само с територията на Бургаска област. Ето това е достатъчно показателно“.

По отношение на евентуални мирни преговори и ролята на администрацията на Доналд Тръмп, Анчев изрази скептицизъм. „Мирът в Украйна не е възможен дотогава, докато Путин и неговата клика са в Кремъл“, категоричен бе той. Според него обкръжението на Тръмп, включително пратеници като Стив Уиткоф и Джаред Къшнер, гледат на ситуацията през призмата на бизнес сделките, пренебрегвайки ценности като евроатлантическа солидарност и човешки права.

В края на разговора бе отправен призив за солидарност с разследващите журналисти от BIRD.bg, които са подложени на съдебен натиск чрез така наречените дела „шамари“.