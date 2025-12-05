Председателят на парламентарната група на партия „Величие“ Ивелин Михайлов отправи публична покана към ключови политически фигури в страната за провеждането на открит национален дебат. В изявление, направено на 5 декември 2025 г. в Народното събрание, той настоява за директен сблъсък на идеи, който да бъде излъчен пред цялото общество. Призивът му е формулиран с думите: „Предизвиквам политическите лидери на дебат.“
Поканата е адресирана поименно към Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Иво Мирчев, Божидар Божанов и Радостин Василев, както и към ръководството на АПС. Михайлов предлага дискусията да се проведе в национален ефир, като посочва конкретно място: „Нека отидем в студиото на „Панорама“.“
Лидерът на „Величие“ настоява опонентите му да се явят лично, без охрана и посредници, за да дебатират „лице в лице“. Той прави директно сравнение с лидера на ГЕРБ, заявявайки: „За разлика от Бойко Борисов, аз няма да се крия. Излизам очи в очи.“
Според Михайлов ситуацията надхвърля обичайните партийни спорове и представлява битка за бъдещето на държавата. „В момента има само България и мафията. България срещу мафията – и ние трябва да я свалим“, подчертава той в своето обръщение.
Към поканата е поставен и конкретен ултиматум. Водачът на парламентарната група дава три дни за реакция – петък, събота и неделя. Той уточнява: „В понеделник (08.12.25г.) ще изляза с изявление дали имам отговор или не.“
Изявлението завършва с призив към политическия елит: „Не се крийте. Излезте пред народа.“ Михайлов се обръща и към българските граждани с думите: „Борете се за вашата свобода. Аз съм зад вас.“
Добра идея всички лидери
Да видим на всеки колко е сивото в- ство
Какво самочувствие!!!
Та той не може да говори смислено?!?!
Прав е така ще може да краде повече!
Много клоуни станахте, явете се с детектор на лъжата!!!!
Erdal Saban Не щат,особено костадин за 5 милиона,който е взел от Тугедър,на които Ивелин е свидетел.Ивелин от кога ги кани и на детектор на лъжата ,ама що се дърпат 😀има за какво,нали?
Ще дебатират за схеми и измами😅🤡
Стилян Христов Дедо ти беше голям измамник,баща ти също Целия квапгал беше пропищел от вашите извами Ти излезе същия мошеник Всички в гвартала ви знаят що за стока сте,лоши хора,измамници Айде не искам да ти издавам всичко но хората знаят
И прадедо ми, малоумник 😅
Стилян Христов Прадедо ти беще свестен и уважаван човек ,Знаеме се от 100 години ,не се сърди че изказах някои неща , ,айде звънни другата седмица да пиеме по бира и Митака ще дойде
Стилян Христов Палячо ,лесно ти е да лепиш етикети на честни хора ,аман от празноглави като тебе
Честен измамник 😅
Само двама педала коментирали
Този ме разби 😂😂😂😂 после ще каже, че има опастност за живота 😂😂😂
Веселин Стефанов Тшя неща не са за твойта глава ,лЕжи си на дивана ,пръцкай си и не се напрягай с неща които не са за тебе
Пък както гледам само за вашата е
Веселин Стефанов, не те е разбил никой, така си изкензан !
Много така въздействащо ви действа фараона исторически 😂
Веселин Стефанов Интелектуалните импотенти на които той разчита…И изказа им като неговия,и простотията
Веселин Стефанов ,ма ти вЕрно ли си толкова прост😬
Veselin Stefanov ти си се разбил още при раждане
Веселин Стефанов напротив
Veselin Stefanov защо???
Защо не подкрепихте вота.
Maria Barabunova пак нещо си се объркал ,отново нещо не си разбрал
Maria Barabunova, какъв вот те гони, бе психотрон !
Maria Barabunova Защото е имало достатъчно подписи
И да се хванат, с Д няма смисъл, а Бойко е много лъзгав и ше го извърти. Там няма място за идеалисти…. За съжаление!😪
Няма да се хванат щото мисълта им е къса