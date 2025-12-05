НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ивелин Михайлов хвърли ръкавицата: Предизвиквам лидерите на дебат „България срещу мафията“

          Председателят на парламентарната група на партия „Величие“ Ивелин Михайлов отправи публична покана към ключови политически фигури в страната за провеждането на открит национален дебат. В изявление, направено на 5 декември 2025 г. в Народното събрание, той настоява за директен сблъсък на идеи, който да бъде излъчен пред цялото общество. Призивът му е формулиран с думите: „Предизвиквам политическите лидери на дебат.“

          Поканата е адресирана поименно към Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Иво Мирчев, Божидар Божанов и Радостин Василев, както и към ръководството на АПС. Михайлов предлага дискусията да се проведе в национален ефир, като посочва конкретно място: „Нека отидем в студиото на „Панорама“.“

          Лидерът на „Величие“ настоява опонентите му да се явят лично, без охрана и посредници, за да дебатират „лице в лице“. Той прави директно сравнение с лидера на ГЕРБ, заявявайки: „За разлика от Бойко Борисов, аз няма да се крия. Излизам очи в очи.“

          Според Михайлов ситуацията надхвърля обичайните партийни спорове и представлява битка за бъдещето на държавата. „В момента има само България и мафията. България срещу мафията – и ние трябва да я свалим“, подчертава той в своето обръщение.

          Към поканата е поставен и конкретен ултиматум. Водачът на парламентарната група дава три дни за реакция – петък, събота и неделя. Той уточнява: „В понеделник (08.12.25г.) ще изляза с изявление дали имам отговор или не.“

          Изявлението завършва с призив към политическия елит: „Не се крийте. Излезте пред народа.“ Михайлов се обръща и към българските граждани с думите: „Борете се за вашата свобода. Аз съм зад вас.“

