Иво Сиромахов: Краят на българската журналистика

Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува обширен и критичен текст в социалните мрежи, озаглавен „Краят на българската журналистика“, в който остро атакува качеството на медийната среда у нас. Публикацията бързо предизвика широк обществен отзвук заради съдържащите се в нея тежки оценки към различни видове журналисти – новинарски, политически, спортни и светски.
Критика към сензационния подход в новините
Сиромахов обвинява редакциите в налагане на „извратен култ към трагедията“, като според него катастрофите с жертви са превърнати в основен инструмент за рейтинг.
Той осмива практиката репортери да задават неуместни въпроси на близки на загинали хора:
Сатира срещу клишетата в репортажите
Авторът коментира и традиционните празнични включвания:
Не липсва и критика към ежегодните репортажи за цените на шарана:
Спортните журналисти и „празните въпроси“
Сиромахов се подиграва с клишетата в спортните интервюта:
Най-острата критика: политическата журналистика
Според него политическите репортери „клечат цял ден пред Пеевски и Борисов“, като не задават въпроси и безкритично препредават монолозите им.
Той твърди, че част от политическите журналисти действат като пиари на партии:
Сиромахов се подиграва и на анализаторите
Остра сатира към телевизионните студиа
Той определя водещите като зависими от контрол в слушалките:
Светската журналистика – „изригвания“ от социалните мрежи
Авторът описва светските репортери като хора, които следят профили на известни личности и препечатват всичко, което публикуват:
Привежда и примери като:
Положителните примери: Сиромахов хвали телевизия „Евроком“
В цялостния мрачен тон на публикацията, авторът посочва само два положителни примера, сред които най-ясно откроява:
Това е едно от малкото директни признания в текста, показващи одобрение към медия, която според него запазва независимост и качество на журналистиката. Другата спомената от Сиромахов медия е „Оффнюз“.
Заключение: обществото е причината за състоянието на журналистиката
Сиромахов твърди, че вината не е само на медиите, а на липсата на готовност на обществото да плаща за качествена журналистика:
Текстът завършва с цитат от Христо Ботев:
