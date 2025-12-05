НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Иво Сиромахов: Краят на българската журналистика

          Снимка: Иво Сиромахов, БГНЕС
          Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува обширен и критичен текст в социалните мрежи, озаглавен „Краят на българската журналистика“, в който остро атакува качеството на медийната среда у нас. Публикацията бързо предизвика широк обществен отзвук заради съдържащите се в нея тежки оценки към различни видове журналисти – новинарски, политически, спортни и светски.

          Критика към сензационния подход в новините

          Сиромахов обвинява редакциите в налагане на „извратен култ към трагедията“, като според него катастрофите с жертви са превърнати в основен инструмент за рейтинг.

          „Редакторите им налагат някакъв извратен култ към трагедията… Ако има жертви – идеално, слагаме я първа новина.“

          Той осмива практиката репортери да задават неуместни въпроси на близки на загинали хора:

          „Пращат репортер да бута микрофон в лицата на близките и да ги пита ‘как се чувствате?’. С такива въпроси ще вземеш ‘Пулицър’, гаранция.“

          Сатира срещу клишетата в репортажите

          Авторът коментира и традиционните празнични включвания:

          „Задължително включват зъзнещ репортер, който да осведоми колко автомобила са напуснали столицата преди празниците.“

          Не липсва и критика към ежегодните репортажи за цените на шарана:

          „Други обикалят рибните борси… но с чувство за изпълнен журналистически дълг.“

          Иво Сиромахов: Един библиотекар работи цял месец за парите, които депутат получава за два дни Иво Сиромахов: Един библиотекар работи цял месец за парите, които депутат получава за два дни

          Спортните журналисти и „празните въпроси“

          Сиромахов се подиграва с клишетата в спортните интервюта:

          „След мач винаги питат голмайстора: ‘Щастлив ли си от гола?’. Не, бате, супернещастен е, че е вкарал.“

          Най-острата критика: политическата журналистика

          Според него политическите репортери „клечат цял ден пред Пеевски и Борисов“, като не задават въпроси и безкритично препредават монолозите им.

          „Какъв е смисълът да се бутате, при положение че всички ще излъчите едно и също?“

          Той твърди, че част от политическите журналисти действат като пиари на партии:

          „Стават двойни агенти – уж журналисти, а тайно работят в полза на партия. После ще ги кандидатират за кметове.“

          Сиромахов се подиграва и на анализаторите

          „Кви сте вие, врачки ли сте? Как стигнахте до тия изводи, боб ли хвърляхте?“

          Остра сатира към телевизионните студиа

          Той определя водещите като зависими от контрол в слушалките:

          „Безропотни мъпети, които изричат това, което политкомисарят им диктува.“

          Светската журналистика – „изригвания“ от социалните мрежи

          Авторът описва светските репортери като хора, които следят профили на известни личности и препечатват всичко, което публикуват:

          „Най-трудната част е да измислят кликбейт заглавие.“

          Привежда и примери като:

          „Пенка на Рачков отново го направи!“ „Джулиана Гани със скандални разкрития…“

          Костадин Костадинов: Единствената свободна българска телевизия е „Евроком“ Костадин Костадинов: Единствената свободна българска телевизия е „Евроком“

          Положителните примери: Сиромахов хвали телевизия „Евроком“

          В цялостния мрачен тон на публикацията, авторът посочва само два положителни примера, сред които най-ясно откроява:

          „…има разбира се и някои щастливи изключения – ТВ Евроком…“

          Това е едно от малкото директни признания в текста, показващи одобрение към медия, която според него запазва независимост и качество на журналистиката. Другата спомената от Сиромахов медия е „Оффнюз“.

          Заключение: обществото е причината за състоянието на журналистиката

          Сиромахов твърди, че вината не е само на медиите, а на липсата на готовност на обществото да плаща за качествена журналистика:

          „Ако отказвате да им платите, за да ви казват истината, някой друг ще им плаща, за да ви лъжат.“

          Текстът завършва с цитат от Христо Ботев:

          „Българската журналистика прилича на нас с вазе… Когато публиката няма нужда за здрава храна – за шарлатаните се открива широко поле.“

          

