Иво Сиромахов: Краят на българската журналистика

Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува обширен и критичен текст в социалните мрежи, озаглавен „Краят на българската журналистика“, в който остро атакува качеството на медийната среда у нас. Публикацията бързо предизвика широк обществен отзвук заради съдържащите се в нея тежки оценки към различни видове журналисти – новинарски, политически, спортни и светски.

- Реклама -

Критика към сензационния подход в новините

Сиромахов обвинява редакциите в налагане на „извратен култ към трагедията“, като според него катастрофите с жертви са превърнати в основен инструмент за рейтинг.

„Редакторите им налагат някакъв извратен култ към трагедията… Ако има жертви – идеално, слагаме я първа новина.“

Той осмива практиката репортери да задават неуместни въпроси на близки на загинали хора:

„Пращат репортер да бута микрофон в лицата на близките и да ги пита ‘как се чувствате?’. С такива въпроси ще вземеш ‘Пулицър’, гаранция.“

Сатира срещу клишетата в репортажите

Авторът коментира и традиционните празнични включвания:

„Задължително включват зъзнещ репортер, който да осведоми колко автомобила са напуснали столицата преди празниците.“

Не липсва и критика към ежегодните репортажи за цените на шарана:

„Други обикалят рибните борси… но с чувство за изпълнен журналистически дълг.“

Спортните журналисти и „празните въпроси“

Сиромахов се подиграва с клишетата в спортните интервюта:

„След мач винаги питат голмайстора: ‘Щастлив ли си от гола?’. Не, бате, супернещастен е, че е вкарал.“

Най-острата критика: политическата журналистика

Според него политическите репортери „клечат цял ден пред Пеевски и Борисов“, като не задават въпроси и безкритично препредават монолозите им.

„Какъв е смисълът да се бутате, при положение че всички ще излъчите едно и също?“

Той твърди, че част от политическите журналисти действат като пиари на партии:

„Стават двойни агенти – уж журналисти, а тайно работят в полза на партия. После ще ги кандидатират за кметове.“

Сиромахов се подиграва и на анализаторите

„Кви сте вие, врачки ли сте? Как стигнахте до тия изводи, боб ли хвърляхте?“

Остра сатира към телевизионните студиа

Той определя водещите като зависими от контрол в слушалките:

„Безропотни мъпети, които изричат това, което политкомисарят им диктува.“

Светската журналистика – „изригвания“ от социалните мрежи

Авторът описва светските репортери като хора, които следят профили на известни личности и препечатват всичко, което публикуват:

„Най-трудната част е да измислят кликбейт заглавие.“

Привежда и примери като:

„Пенка на Рачков отново го направи!“ „Джулиана Гани със скандални разкрития…“

Положителните примери: Сиромахов хвали телевизия „Евроком“

В цялостния мрачен тон на публикацията, авторът посочва само два положителни примера, сред които най-ясно откроява:

„…има разбира се и някои щастливи изключения – ТВ Евроком…“

Това е едно от малкото директни признания в текста, показващи одобрение към медия, която според него запазва независимост и качество на журналистиката. Другата спомената от Сиромахов медия е „Оффнюз“.

Заключение: обществото е причината за състоянието на журналистиката

Сиромахов твърди, че вината не е само на медиите, а на липсата на готовност на обществото да плаща за качествена журналистика:

„Ако отказвате да им платите, за да ви казват истината, някой друг ще им плаща, за да ви лъжат.“

Текстът завършва с цитат от Христо Ботев: