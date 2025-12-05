Калин Стоянов: „Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец“ – остър политически сблъсък след изслушването в НС

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС – Ново начало Калин Стоянов атакува остро съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, като публично го обвини в серия от неверни твърдения. Стоянов публикува позицията си в социалните мрежи, заявявайки, че е време да бъдат разобличени „лъжите“, изречени според него от Мирчев както онлайн, така и в пленарна зала.

Обвиненията на Стоянов

В публикацията си Стоянов пише:

„Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец!!!“

Той припомня, че по време на изслушването на вътрешния министър в сряда Мирчев е бил „разобличен“ за пост във Facebook, в който изброил пет твърдения – според Стоянов „точно пет лъжи“. Министърът на МВР ги е опровергал едно по едно, представяйки проверени факти.

Стоянов твърди, че Мирчев е продължил „неверните твърдения“ и на последвал брифинг в Народното събрание, включително по темата за бронетранспортьорите, предоставени от България на Украйна.

Спорният казус с бронетранспортьорите

В своя брифинг Мирчев заявява:

„Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори… внесох предложение те да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“

Стоянов категорично отрича това:

Той твърди, че Мирчев „нямал абсолютно нищо общо“ с намирането и организацията по предаването на машините, а всичко е било движено от Делян Пеевски и Бойко Борисов – от осигуряването на техниката до транспорта, логистиката и средствата за реализация.

По думите му единственият принос на Мирчев бил подписът му под документа, заедно с подписите на Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев.

Стоянов допълва, че най-големите трудности тогава са били именно финансирането на транспорта и логистиката за предаването на машините, а всички решения са били вземани „в движение“ от Борисов и Пеевски.