Калин Стоянов: „Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец“ – остър политически сблъсък след изслушването в НС

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС – Ново начало Калин Стоянов атакува остро съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, като публично го обвини в серия от неверни твърдения. Стоянов публикува позицията си в социалните мрежи, заявявайки, че е време да бъдат разобличени „лъжите“, изречени според него от Мирчев както онлайн, така и в пленарна зала.
Обвиненията на Стоянов
В публикацията си Стоянов пише:
Той припомня, че по време на изслушването на вътрешния министър в сряда Мирчев е бил „разобличен“ за пост във Facebook, в който изброил пет твърдения – според Стоянов „точно пет лъжи“. Министърът на МВР ги е опровергал едно по едно, представяйки проверени факти.
Стоянов твърди, че Мирчев е продължил „неверните твърдения“ и на последвал брифинг в Народното събрание, включително по темата за бронетранспортьорите, предоставени от България на Украйна.
Спорният казус с бронетранспортьорите
В своя брифинг Мирчев заявява:
Стоянов категорично отрича това:
По думите му единственият принос на Мирчев бил подписът му под документа, заедно с подписите на Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев.
Стоянов допълва, че най-големите трудности тогава са били именно финансирането на транспорта и логистиката за предаването на машините, а всички решения са били вземани „в движение“ от Борисов и Пеевски.
Хвани единият удари другият!
Тиква мръсна
Мазно леке
А ти си само просто, макар, че за Мирчев си прав.
А ти си голям нагаждач
Ибрик
Надявам се да чете тези хубави коментари
МУТРА !
Всичките са негодници … просто, играят различни роли в различни моменти… 6 милиона и половина сме – половин милион трябва да отидат в концлагери, да се изчисти кръвта и да си отдъхне България… поне за малко …
Ти си осран до ушите палячо.
Мършоооо
Гнусен еничар
Тоя така се е на прасето за да е депутатче от неговата партия ,че не само е жалко ,а е дори срамно
А Калин Стоянов, човек с „кариера“ в скоростна отсечка, съмнителни постижения и заемане на позиции?!?! Но най-вече, човек, който в родното му село не го понасят и искат да го бият! 😉
Продаде се на Пеевски и сега нямаш право да говориш! Подлога!!! 🤬 😠
Един дол дренки сте бе наведен
От теб по голям мръсник няма всички те виждат какво правиш и служиш на един мафиот
Подлога на прасето Пеевски казва истината затова ли та изритаха
Все един дол дренки сте доедин
А ти още по-голям !
Много лъжци вече.
А така.Вадете си кирливите ризи и ги размятайте,за да не храним и най-малка надежда,че има някой читав между вас.
Този кой беше?
По- голям лъжец от тебе, е може би само Боко тиквата и Теменушка!
Каза „независимият“ бивш министър, който отричаше, че и а нещо общо с Пеевски, а после влезна в неговата партия 😆🤮
ГОСПОДА КАК ДНЕС НА 5.12 ОРЕВЕДОХТЕ ПЕНСИИТЕ И ДОБАВКИТЕ ЗА ДА НЕ ИДАТ НА ПРОТЕСТА ПЕНСИОНЕРИТЕ НАГЛИ СТЕ И ОСТАВКА
Снежанка Велева Това е за първи път откакто вземам пенсия! Винаги след събота и неделя!
Снежанка Велева НЕ НЕСТАВАА .! МИЛИЧКИТЕ , ВЕЧЕ И СВИНСКОТО СИ ДУПЕ ДАВАТ , САМО И САМО СВИНЕТЕ , ДА КРАДАТ И УПРАВЛЯВАТ …