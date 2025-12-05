НА ЖИВО
          Калин Стоянов: „Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец" – остър политически сблъсък след изслушването в НС

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС – Ново начало Калин Стоянов атакува остро съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, като публично го обвини в серия от неверни твърдения. Стоянов публикува позицията си в социалните мрежи, заявявайки, че е време да бъдат разобличени „лъжите“, изречени според него от Мирчев както онлайн, така и в пленарна зала.

          Обвиненията на Стоянов

          В публикацията си Стоянов пише:

          „Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец!!!“

          Той припомня, че по време на изслушването на вътрешния министър в сряда Мирчев е бил „разобличен“ за пост във Facebook, в който изброил пет твърдения – според Стоянов „точно пет лъжи“. Министърът на МВР ги е опровергал едно по едно, представяйки проверени факти.

          Стоянов твърди, че Мирчев е продължил „неверните твърдения“ и на последвал брифинг в Народното събрание, включително по темата за бронетранспортьорите, предоставени от България на Украйна.

          Спорният казус с бронетранспортьорите

          В своя брифинг Мирчев заявява:

          „Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори… внесох предложение те да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“

          Стоянов категорично отрича това:

          Той твърди, че Мирчев „нямал абсолютно нищо общо“ с намирането и организацията по предаването на машините, а всичко е било движено от Делян Пеевски и Бойко Борисов – от осигуряването на техниката до транспорта, логистиката и средствата за реализация.

          По думите му единственият принос на Мирчев бил подписът му под документа, заедно с подписите на Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев.

          Стоянов допълва, че най-големите трудности тогава са били именно финансирането на транспорта и логистиката за предаването на машините, а всички решения са били вземани „в движение“ от Борисов и Пеевски.

          - Реклама -

          28 КОМЕНТАРА

          9. Всичките са негодници … просто, играят различни роли в различни моменти… 6 милиона и половина сме – половин милион трябва да отидат в концлагери, да се изчисти кръвта и да си отдъхне България… поне за малко …

          13. Тоя така се е на прасето за да е депутатче от неговата партия ,че не само е жалко ,а е дори срамно

          14. А Калин Стоянов, човек с „кариера“ в скоростна отсечка, съмнителни постижения и заемане на позиции?!?! Но най-вече, човек, който в родното му село не го понасят и искат да го бият! 😉

          17. От теб по голям мръсник няма всички те виждат какво правиш и служиш на един мафиот

          22. А така.Вадете си кирливите ризи и ги размятайте,за да не храним и най-малка надежда,че има някой читав между вас.

          25. Каза „независимият“ бивш министър, който отричаше, че и а нещо общо с Пеевски, а после влезна в неговата партия 😆🤮

          26. ГОСПОДА КАК ДНЕС НА 5.12 ОРЕВЕДОХТЕ ПЕНСИИТЕ И ДОБАВКИТЕ ЗА ДА НЕ ИДАТ НА ПРОТЕСТА ПЕНСИОНЕРИТЕ НАГЛИ СТЕ И ОСТАВКА

            • Снежанка Велева Това е за първи път откакто вземам пенсия! Винаги след събота и неделя!

            • Снежанка Велева НЕ НЕСТАВАА .! МИЛИЧКИТЕ , ВЕЧЕ И СВИНСКОТО СИ ДУПЕ ДАВАТ , САМО И САМО СВИНЕТЕ , ДА КРАДАТ И УПРАВЛЯВАТ …

