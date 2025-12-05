КАТАРЗИС! Борисов: Винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби войната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи неочакван завой в позицията си относно войната в Украйна. След години, в които риториката му беше в тон с твърдолинейната евроатлантическа линия, днес той отправи послания, които звучат значително по-близо до тезите на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
По думите му Европа изостава, а ЕС трябва да поеме мирна инициатива, вместо да увеличава ангажимента си във войната.
„Ключовата дума е мир“ — новата рамка на Борисов
Той призова европейските си партньори от ЕНП да последват подхода на Тръмп и да преосмислят политиката на ескалация. Според него:
замразените руски активи не бива да се използват за военни цели,
те трябва да бъдат насочени към „иновaции и растеж“,
Европа трябва да настигне Китай и САЩ, вместо да затъва в рецесия.
Борисов: Европа не трябва да „налива в мелницата на войната“
Борисов разкри, че наскоро е разговарял с лидера на ЕНП Манфред Вебер:
Според него ЕС трябва да изземе инициативата за мирни преговори.
„Путин не може да загуби тази война имиджово“
Лидерът на ГЕРБ каза още:
Той определи конфликта като:
„чудовищен“,
със „стотици хиляди жертви“,
довел до „тежка рецесия в Европа“.
Самопризнание за промяна в позицията
Една от най-важните части от изказването му е признанието, че се е наложило да промени възгледите си:
Той припомни, че преди време е призовавал за развитие на туризма по Черно море, а не за военна ескалация:
Борисов направи и историческа аналогия:
Леле, каква фурнаджийска лопата!
Оскар
Всеки го знае…
Нашият велик евроатлантик….ееее, не успя до края да се прави на такъв.
Този, обърна палачинката !
Коректен
Интереса клати феса.
ейййй ся вече ми хареса Боко истината каза човека
Фурнаджийската лопата !!!
Първо предупредили европейските чиновници ? Едва ли.Сега го казваш, когато видя какви са последиците от тази война и кои са вдъхновителите.
Много е късно за такова изявление.
Ние обикновените хора знаехме кой предизвика тази война, но нашите
управляващи ни убеждаваха в обратното.
А стига бе
Верно ли
Но подкрепяше Украйна нали така бе тикво!
Долен ляв “ съеденител“ !!!!!
Бързо забрави как целуваше знамето на Украине 🫣🫵😡
Махай бързо знамето на укритие докато не са те видели и слагай руското.Зад тебе е.От тоя по-нагъл и безсрамен няма.
Тоя е за психиатрията.
Фурнаджийската лопата пак се обърна
Не сте чели статията докрай, ама говорите, че бил се пребоядисал… Не съм за ГЕРБ, но поне прочетете статията преди да го коментирате!
Опасно животно такова друго нема
мазник , мазен мазник , мазен нагъл мазник
Късно е бако ,ако беше държал Путин сега щеше да си пич на небосклона.
Лицемер знаеш от къде духа вятъра
Тези същите които даваха безплатно оръжие като помощ на Украйна за наша сметка да воюват срещу руснаците , които посрещаха разни величия, които се красяха с украйнските знамена първи ще посрещнат руската армия на Дунав мост с погача и мед и ще се изкарат нови активни борци.
Ами тогава защо наливате пари на Украйна?.Сигурно си се сетил за подареното кученце на Путин.или си разбрал най-сетне че ЕС и Украйна губят войната.
Ти да видиш…
А,ама украйна не победи ли РУСИЯ????????????
Боклучак
Ей фурнаджийската лопата си остава същата,махай се че народа не може да те гледа вече
Учете руски
BALGAROUBIEC
Кого е предупредил… урсула ли
Винаги научавам от Борисов някакви неща, които не са се случвали.
Ти ли ква си двулика лопата
Боко е отчаян, идва мигът на възмездието. Никой не си е тръгнал от този свят, без да си плати земните сметки…🥹
ТуТууу тия където стоят зад теб Сачева и Назарян да месят питки за посрещането,а тези от ДПС ,
БСП и ИТН да се качват на самолета на Пеевски и да се редят в харема му!
Колко е жалък🤮
Този плюе върху себе си?😡🤮
Като вентилатор е 😂
Този май получи амнезия !! Веднага да се лекува във Карлуково !!