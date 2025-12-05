КАТАРЗИС! Борисов: Винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби войната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи неочакван завой в позицията си относно войната в Украйна. След години, в които риториката му беше в тон с твърдолинейната евроатлантическа линия, днес той отправи послания, които звучат значително по-близо до тезите на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

По думите му Европа изостава, а ЕС трябва да поеме мирна инициатива, вместо да увеличава ангажимента си във войната.

„Ключовата дума е мир“ — новата рамка на Борисов

„Ключовата дума е мир, трябва да постигнем мир!“, повтори няколко пъти Борисов.

Той призова европейските си партньори от ЕНП да последват подхода на Тръмп и да преосмислят политиката на ескалация. Според него:

замразените руски активи не бива да се използват за военни цели ,

, те трябва да бъдат насочени към „иновaции и растеж“,

Европа трябва да настигне Китай и САЩ, вместо да затъва в рецесия.

Борисов: Европа не трябва да „налива в мелницата на войната“

Борисов разкри, че наскоро е разговарял с лидера на ЕНП Манфред Вебер:

„Тези дни се решава въпросът за замразените руски активи. С тях не трябва да наливаме в мелницата на военолюбците.“

Според него ЕС трябва да изземе инициативата за мирни преговори.

„Путин не може да загуби тази война имиджово“

Лидерът на ГЕРБ каза още:

„Познавам президентът Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него.“

Той определи конфликта като:

„чудовищен“,

със „стотици хиляди жертви“,

довел до „тежка рецесия в Европа“.

Самопризнание за промяна в позицията

Една от най-важните части от изказването му е признанието, че се е наложило да промени възгледите си:

„Когато дойде въпросът за оръжието, аз трябваше коренно да променя мнението си за войната.“

Той припомни, че преди време е призовавал за развитие на туризма по Черно море, а не за военна ескалация:

„В един момент по най-варварския и агресорски начин Путин нападна Украйна.“

Борисов направи и историческа аналогия: