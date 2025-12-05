НА ЖИВО
          КАТАРЗИС! Борисов: Винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби войната

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи неочакван завой в позицията си относно войната в Украйна. След години, в които риториката му беше в тон с твърдолинейната евроатлантическа линия, днес той отправи послания, които звучат значително по-близо до тезите на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          По думите му Европа изостава, а ЕС трябва да поеме мирна инициатива, вместо да увеличава ангажимента си във войната.

          „Ключовата дума е мир“ — новата рамка на Борисов

          „Ключовата дума е мир, трябва да постигнем мир!“, повтори няколко пъти Борисов.

          Той призова европейските си партньори от ЕНП да последват подхода на Тръмп и да преосмислят политиката на ескалация. Според него:

          • замразените руски активи не бива да се използват за военни цели,
          • те трябва да бъдат насочени към „иновaции и растеж“,
          • Европа трябва да настигне Китай и САЩ, вместо да затъва в рецесия.

          Борисов: Европа не трябва да „налива в мелницата на войната“

          Борисов разкри, че наскоро е разговарял с лидера на ЕНП Манфред Вебер:

          „Тези дни се решава въпросът за замразените руски активи. С тях не трябва да наливаме в мелницата на военолюбците.“

          Според него ЕС трябва да изземе инициативата за мирни преговори.

          „Путин не може да загуби тази война имиджово“

          Лидерът на ГЕРБ каза още:

          „Познавам президентът Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него.“

          Той определи конфликта като:

          • „чудовищен“,
          • със „стотици хиляди жертви“,
          • довел до „тежка рецесия в Европа“.

          Самопризнание за промяна в позицията

          Една от най-важните части от изказването му е признанието, че се е наложило да промени възгледите си:

          „Когато дойде въпросът за оръжието, аз трябваше коренно да променя мнението си за войната.“

          Той припомни, че преди време е призовавал за развитие на туризма по Черно море, а не за военна ескалация:

          „В един момент по най-варварския и агресорски начин Путин нападна Украйна.“

          Борисов направи и историческа аналогия:

          „Така и България е била по време на турското робство. След кланета, цял свят се е вдигнал да ни защитава.“

          „Човекът на Борисов": Бареков показа „снимката на годината"

          10. Първо предупредили европейските чиновници ? Едва ли.Сега го казваш, когато видя какви са последиците от тази война и кои са вдъхновителите.
            Много е късно за такова изявление.
            Ние обикновените хора знаехме кой предизвика тази война, но нашите
            управляващи ни убеждаваха в обратното.

          15. Махай бързо знамето на укритие докато не са те видели и слагай руското.Зад тебе е.От тоя по-нагъл и безсрамен няма.

          18. Не сте чели статията докрай, ама говорите, че бил се пребоядисал… Не съм за ГЕРБ, но поне прочетете статията преди да го коментирате!

          23. Тези същите които даваха безплатно оръжие като помощ на Украйна за наша сметка да воюват срещу руснаците , които посрещаха разни величия, които се красяха с украйнските знамена първи ще посрещнат руската армия на Дунав мост с погача и мед и ще се изкарат нови активни борци.

          24. Ами тогава защо наливате пари на Украйна?.Сигурно си се сетил за подареното кученце на Путин.или си разбрал най-сетне че ЕС и Украйна губят войната.

          28. Ей фурнаджийската лопата си остава същата,махай се че народа не може да те гледа вече

          34. Боко е отчаян, идва мигът на възмездието. Никой не си е тръгнал от този свят, без да си плати земните сметки…🥹

          35. ТуТууу тия където стоят зад теб Сачева и Назарян да месят питки за посрещането,а тези от ДПС ,
            БСП и ИТН да се качват на самолета на Пеевски и да се редят в харема му!

