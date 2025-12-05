НА ЖИВО
          Ким Чен Ун помага за увеличаване на раждаемостта в Русия с афродизиаци

          Ким Чен Ун
          Ким Чен Ун
          На фона на спада на раждаемостта в Русия, лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун е одобрил износа на афродизиаци за Русия, според южнокорейския новинарски уебсайт NK News.

          Според уебсайта, севернокорейската компания Korea Sobaeksu United Corporation, която е под санкции на САЩ и ЕС, се готви да изнася продукти за потентност на руския пазар.

          Изданието отбелязва, че според Федералната служба за акредитация, базираната в Краснодар компания Fares-Koryo е подала повече от дузина заявления за внос на „терапевтични и профилактични продукти“ от Северна Корея в края на ноември. Изпращачът е посочен като Sobaeksu, която според ООН е свързана с Министерството на отбранителната промишленост на КНДР, което е отговорно за ракетните и ядрени програми на Пхенян.

          „Fares-Koryo възнамерява да продава гама от севернокорейски продукти за потентност под собствена марка. Изброените съставки включват мак, екстракт от рапица, пчелно млечице, кордицепс, гъби рейши и китайска плевелна трева, традиционно считани за афродизиаци и тоници. Други партиди споменават добавки на базата на алое, червен ориз с мая, слива и бета-глюкан“, съобщава NK News.

