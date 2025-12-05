Кирил Веселински: Българският народ вече уволни кабинета „Желязков“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на народния представител от ПП МЕЧ правителството е разклатено. Според него показателно за тази нестабилност е фактът, че голяма част от депутатите от „ДПС-Ново начало“ са се скрили последните дни и не идват в парламента.
ТИ ОТ ИМЕТО НА КОЙ НАРОД ГОВОРИШ,ЧЕ НЕ РАЗБРАХМЕ????
ЗАЩОТО БЪЛГАРСКИЯТ НЕ МИСЛИ СЪЩОТО!!!