Кирил Веселински: Българският народ вече уволни кабинета „Желязков“

„Българският народ вече уволни кабинета „Желязков“, уволни Борисов и Пеевски и е въпрос на време мафиотското правителство на бандитския „Магнитски“ да се сгромоляса в краката на протестиращите на жълтите павета.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

„Хората протестират срещу унищожаването на България повече от трийсет години насам и срещу унищожения живот на своите родители, баби и дядовци", посочи още гостът.

По думите на народния представител от ПП МЕЧ правителството е разклатено. Според него показателно за тази нестабилност е фактът, че голяма част от депутатите от „ДПС-Ново начало“ са се скрили последните дни и не идват в парламента.