Кмета на Враца Калин Каменов завежда дело срещу протестиращите: ‘Няма да позволя някой да тормози семейството ми

Кметът на Враца Калин Каменов съобщи във Facebook, че днес ще подаде сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му, след като недоволни от правителството граждани се отправиха към кооперацията, в която живее, скандирайки „Оставка“ и „Мафия“.

„Няма да позволя никой да тормози семейството ми! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно", написа Каменов, допълвайки че ще заведе и дело.

Кметът уточни, че по време на протеста не е бил в града, но се връща този следобед.

„Ако имате проблем с мен… заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата“, заяви той и подчерта, че според него сред протестиращите е имало и „нормални хора“, които не са участвали в обидите.

Как протече протестът във Враца

Снощната демонстрация, организирана от граждани в социалните мрежи, започна на площад „Суми“. Недоволните преминаха по централната пешеходна улица, спряха пред сградата на общината и скандираха:

„Оставка“

„Българи юнаци“

„Мафия“

Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но част от участниците продължиха към кооперацията на Каменов. Там групата освирка и полицаите, които охраняваха района.