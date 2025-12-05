НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          Кмета на Враца Калин Каменов завежда дело срещу протестиращите: 'Няма да позволя някой да тормози семейството ми

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кметът на Враца Калин Каменов съобщи във Facebook, че днес ще подаде сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му, след като недоволни от правителството граждани се отправиха към кооперацията, в която живее, скандирайки „Оставка“ и „Мафия“.

          „Няма да позволя никой да тормози семейството ми! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно“, написа Каменов, допълвайки че ще заведе и дело.

          Кметът уточни, че по време на протеста не е бил в града, но се връща този следобед.

          „Ако имате проблем с мен… заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата“, заяви той и подчерта, че според него сред протестиращите е имало и „нормални хора“, които не са участвали в обидите.

          Как протече протестът във Враца

          Снощната демонстрация, организирана от граждани в социалните мрежи, започна на площад „Суми“. Недоволните преминаха по централната пешеходна улица, спряха пред сградата на общината и скандираха:

          • „Оставка“
          • „Българи юнаци“
          • „Мафия“

          Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но част от участниците продължиха към кооперацията на Каменов. Там групата освирка и полицаите, които охраняваха района.

          - Реклама -

          1. И тоя тръгва с рогата напред. Всеки нормален човек,тръгвайки към определена позиция трябва да си дава сметка за плюсовете и минусите. Като те е страх от мечки,не ходиш в гората. Вие сте свикнали само да взимате ,че и да ви потупват по гърба. Е, понякога се налага и да си плащате сметката. А плащането никога не е приятно.

          6. Господин кмете дайте вижте кои са хората кажете ги публично да ги видим да ги чуем камери ако има това онова а не да се правим на недосегаеми и се сърдим веднага то така е най-лесно

          14. „Евроком“, поне заглавието може ли да напишете без граматични и правописни грешки?
            1. Не „кмета“, а „кметът“, тъй като е подлог, а не – допълнение;
            2. Щом се отворят кавички за цитат, те задължително се затварят след цитата.
            Изгубих желанието да прочета статията след неграмотното заглавие.

