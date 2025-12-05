Кмета на Враца Калин Каменов завежда дело срещу протестиращите: ‘Няма да позволя някой да тормози семейството ми

Кметът на Враца Калин Каменов съобщи във Facebook, че днес ще подаде сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му, след като недоволни от правителството граждани се отправиха към кооперацията, в която живее, скандирайки „Оставка“ и „Мафия“.
Кметът уточни, че по време на протеста не е бил в града, но се връща този следобед.
Как протече протестът във Враца
Снощната демонстрация, организирана от граждани в социалните мрежи, започна на площад „Суми“. Недоволните преминаха по централната пешеходна улица, спряха пред сградата на общината и скандираха:
„Оставка“
„Българи юнаци“
„Мафия“
Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но част от участниците продължиха към кооперацията на Каменов. Там групата освирка и полицаите, които охраняваха района.
И тоя тръгва с рогата напред. Всеки нормален човек,тръгвайки към определена позиция трябва да си дава сметка за плюсовете и минусите. Като те е страх от мечки,не ходиш в гората. Вие сте свикнали само да взимате ,че и да ви потупват по гърба. Е, понякога се налага и да си плащате сметката. А плащането никога не е приятно.
тоз пък льольо, явно си мисли че е някакъв цар
Абе да го погнат с тояги и да разбере срокойствие🤬
Тоя наред ли е???
Седи мирен Цезаре ще ядеш шамари от хората
Господин кмете дайте вижте кои са хората кажете ги публично да ги видим да ги чуем камери ако има това онова а не да се правим на недосегаеми и се сърдим веднага то така е най-лесно
Еиииииии ?
Няма да спрете народа !
Този от коя партия е ?
Венета Н. Василиева От герб
Тоя май ще го линчуват скоро време, ДАВАИ ВРАЦА ИЗГОРЕТЕ ГО ТОЯ НАГЛЕЦ
Я с козите
Да не си ставал кмет !
Поредния еничар.
То това се знаеше
Дгд прасето
„Евроком“, поне заглавието може ли да напишете без граматични и правописни грешки?
1. Не „кмета“, а „кметът“, тъй като е подлог, а не – допълнение;
2. Щом се отворят кавички за цитат, те задължително се затварят след цитата.
Изгубих желанието да прочета статията след неграмотното заглавие.