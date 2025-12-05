Костадин Костадинов: Всеки ден българите казват, че искат оставката на това правителство

Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Костадинов припомни, че според последните социологически проучвания над 70% от хората подкрепят протестите. По думите му парламентът и правителството вече нямат моралното основание да останат на власт.
Председателят на ПП „Възраждане“ обясни, че е наясно, че правителството няма как да падне с вот на недоверие, тъй като коалиция „Наглите“ имали 136 гласа и допълни, че единственият начин кабинетът да бъде свален е чрез постоянни протести.
Популист долен
Копейчица гнусна, това същото правителство ли, което многократно Ви спасява депутатските имунитети? За да не попаднете под ударите на закона ли? На т о в а правителство ли искате оставката, матрьошки? На това?
Кои българи?
Тази телевизия е заминала като СКАТ
Я, май доста пречи Костадинов на нечии сметки! 🤣🤣🤣
И какво ще се случи след тази оставка? Ако съм сигурен, че ще се премахне Еврото от България не ме интересува кои след това ще управляват. Ако Еврото остане вероятността да управляват ПП+ДБ и ГЕРБ с някоя и друга пателица е огромна!
Emil Grigorov Румен Гечев е пуснал молба до Европейския съд , да става пак 3000лв за долар имай търпение 😂😂😂
Михаил Мишев Нищо не си разбрал от миналото и никога нищо няма да разбереш!
Българите ли?, кои българи?, шарлатанските и руските подлоги
А теб ли да изберем негодник
Вероника Маринова и какво лошо си видяла от Костадинов,че го наричаш негодник?Или пишеш само да видят хората колко сте арогантна и невъзпитана.?
А вие какво добро сте видели от тъпите и алчни копейки
Вероника Маринова и защо?
И ТИ СИ ВЕЧНАТА УДОБНА ОПОЗИЦИЯ!!😏 САМО ЗАБЛУЖДАВАШ НАРОДА, ЗА ДА КРОТУВА!!😡
Tania Tzankovska , браво, Таня, вие всичко знаете 😆
Оказа се че ти си най Големият Предател
Забрана за фашистката пропутиниска партия възраждане!
Димитър Тодоров Бе знам каква е но Коцето е слуга на Боко
Димитър Тодоров ,фашистко е това което си написал г-н „демократ“.
Таваришч, не си познал.
И ти си жаден само за власт и пари.
Georgi Petrov Напротив!!!
Georgi Petrov, а ти си кух, като градинска лейка!
С чужда пита помен…😉
Я вземи да се появиш на протеста и да видим какво ще ти се случи, мишок къс! 😆
Симеон Стайков какво ще се случи , че не разбрах ?
Диян Димитров Хората ще се разотидат както вчера в Търново
Диян Димитров ще бъде аплодиран мощно. С шамари. 😆
Симеон Стайков не думай !
Диян Димитров пребит със камъни например
Тихомир Тодоров и защо ве , Сен сей ?
Диян Димитров мошенниците така ги посрещат
Тихомир Тодоров в сравнение с ППДБ , той е много назад .
Симеон Стайков Нещо закани..ааа соросидна мишко
Йордан Петров не, покана. 😆
Симеон Стайков
И какво ще му се случи? Най много някой заблуден , трудно мислещ пъпъдъбист да тръгне да се прави на интересен, без да знае за какво го прави…А бе вие наистина от тази секта се мислите за фактор. Вашият Киро тъпото си ви издаде. Боклука немислещ, безроден каза: Ако изборите са честни, ще бъдем извън Народното Събрание, където нямат място … ……
Georgi Georgiev колко човека събрахте вчера в София бе, клоун? Копейкаджия тръгнал да говори кой бил фактор! 😆
Симеон Стайков Костадинов и къс? Хаха Ти май не си в час! Толкова агресивен може да бъде само един продажник!