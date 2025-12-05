Костадин Костадинов: Всеки ден българите казват, че искат оставката на това правителство

„Желязков не може да си подаде оставката, защото собственикът му Пеевски не позволява.“

Това каза председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Костадинов припомни, че според последните социологически проучвания над 70% от хората подкрепят протестите. По думите му парламентът и правителството вече нямат моралното основание да останат на власт.

„Ако наглостта на коалиция „Наглите“ продължи да ескалира, може съответно и протестът да ескалира. Всичко може да стане“, каза още депутатът.

Председателят на ПП „Възраждане“ обясни, че е наясно, че правителството няма как да падне с вот на недоверие, тъй като коалиция „Наглите“ имали 136 гласа и допълни, че единственият начин кабинетът да бъде свален е чрез постоянни протести.