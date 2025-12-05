Кремъл: Ако Украйна не предаде териториите по мирен път, Русия ще продължи войната, докато не ги превземе

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос какво би се случило, ако Киев откаже да приеме условията на Москва за мирното споразумение, заяви, че Русия ще продължи войната до постигането на целите й, предава ТАСС.

Песков подчерта, че руските войски демонстрират „добър импулс“.

„Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема по мирен път и да постигнем целите си, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си“, добави говорителят на Кремъл.

Песков заяви още, че позицията на Русия е ясна и не се е променила от срещата на върха между президентите на САЩ и Русия в Аляска.

„В същото време, разбира се, сме готови да демонстрираме гъвкавост при намирането на решение. Оставаме отворени за преговори и сме заинтересовани от тяхното продължаване, както и от сериозна работа, основана на проекта за документ, подготвен от екипа на [президента на САЩ Доналд] Тръмп“, отбеляза прессекретарят.

По-рано Кремъл отговори на въпроса дали Русия ще продължи преговорите със САЩ за Украйна. Помощникът на Путин, Юрий Ушаков, който участва в разговорите с американците, заяви, че Русия и САЩ са постигнали напредък в мирните преговори за Украйна и че Москва е готова да продължи сътрудничеството си с настоящия американски екип.