НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кремъл: Ако Украйна не предаде териториите по мирен път, Русия ще продължи войната, докато не ги превземе

          11
          367
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос какво би се случило, ако Киев откаже да приеме условията на Москва за мирното споразумение, заяви, че Русия ще продължи войната до постигането на целите й, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Песков подчерта, че руските войски демонстрират „добър импулс“.

          „Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема по мирен път и да постигнем целите си, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си“, добави говорителят на Кремъл.

          Песков заяви още, че позицията на Русия е ясна и не се е променила от срещата на върха между президентите на САЩ и Русия в Аляска.

          „В същото време, разбира се, сме готови да демонстрираме гъвкавост при намирането на решение. Оставаме отворени за преговори и сме заинтересовани от тяхното продължаване, както и от сериозна работа, основана на проекта за документ, подготвен от екипа на [президента на САЩ Доналд] Тръмп“, отбеляза прессекретарят.

          По-рано Кремъл отговори на въпроса дали Русия ще продължи преговорите със САЩ за Украйна. Помощникът на Путин, Юрий Ушаков, който участва в разговорите с американците, заяви, че Русия и САЩ са постигнали напредък в мирните преговори за Украйна и че Москва е готова да продължи сътрудничеството си с настоящия американски екип.

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос какво би се случило, ако Киев откаже да приеме условията на Москва за мирното споразумение, заяви, че Русия ще продължи войната до постигането на целите й, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Песков подчерта, че руските войски демонстрират „добър импулс“.

          „Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема по мирен път и да постигнем целите си, ще продължим специалната военна операция и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си“, добави говорителят на Кремъл.

          Песков заяви още, че позицията на Русия е ясна и не се е променила от срещата на върха между президентите на САЩ и Русия в Аляска.

          „В същото време, разбира се, сме готови да демонстрираме гъвкавост при намирането на решение. Оставаме отворени за преговори и сме заинтересовани от тяхното продължаване, както и от сериозна работа, основана на проекта за документ, подготвен от екипа на [президента на САЩ Доналд] Тръмп“, отбеляза прессекретарят.

          По-рано Кремъл отговори на въпроса дали Русия ще продължи преговорите със САЩ за Украйна. Помощникът на Путин, Юрий Ушаков, който участва в разговорите с американците, заяви, че Русия и САЩ са постигнали напредък в мирните преговори за Украйна и че Москва е готова да продължи сътрудничеството си с настоящия американски екип.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          11 КОМЕНТАРА

          4. нека цвета на 2026 /бялото/ води Киев към МИР и разбирателство със съседите си! и свобода за изконно руските области ДНР ЛНР Одеса и другите

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions