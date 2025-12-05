НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          2
          874
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол, след като двигателите му са отказали в непосредствена близост до българския бряг. Плавателният съд е с внушителна дължина от 276 метра, а бурното море налага бързи действия, за да бъде предотвратено евентуално засядане.

          - Реклама -

          Кризисният щаб, ръководен от областния управител, заседава съвместно с представители на „Морска администрация“, „Гранична полиция“ и РИОСВ. По неофициална информация на борда има 10 души екипаж, като към момента няма опасност от разлив.

          Русия спусна на вода нов боен кораб Русия спусна на вода нов боен кораб

          Два неизвестни обекта в морето

          Паралелно с инцидента край Ахтопол, два неидентифицирани обекта са били открити да плават в Черно море, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Кораби на бреговата охрана наблюдават дистанционно обектите, а към всички плавателни съдове е издадено навигационно предупреждение да избягват района, докато ситуацията бъде изяснена.

          Само ден по-рано румънските военни неутрализираха морски дрон край Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в региона.

          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол, след като двигателите му са отказали в непосредствена близост до българския бряг. Плавателният съд е с внушителна дължина от 276 метра, а бурното море налага бързи действия, за да бъде предотвратено евентуално засядане.

          - Реклама -

          Кризисният щаб, ръководен от областния управител, заседава съвместно с представители на „Морска администрация“, „Гранична полиция“ и РИОСВ. По неофициална информация на борда има 10 души екипаж, като към момента няма опасност от разлив.

          Русия спусна на вода нов боен кораб Русия спусна на вода нов боен кораб

          Два неизвестни обекта в морето

          Паралелно с инцидента край Ахтопол, два неидентифицирани обекта са били открити да плават в Черно море, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Кораби на бреговата охрана наблюдават дистанционно обектите, а към всички плавателни съдове е издадено навигационно предупреждение да избягват района, докато ситуацията бъде изяснена.

          Само ден по-рано румънските военни неутрализираха морски дрон край Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Махайте го този руски отпадък от БГ териториални води.Дърпайте го навътре в морето и да отива при крайцера Мацква където му е мястото докато не е станало късно.И без това дрона който трябва са го довърши вероятно вече плува насам.

          2. Това е кораба ударен от Украйна в Турски териториални води ….и в последствие довлачен на буксир до Българските териториални води . А нашите безгръбначни медии и политици ни обясняват за засядане в плитчините и авария с двигателите …. СРАМ!!!!
            Докога ще търпим това ????
            Превърнаха ни в кошче за смет !!!!
            Лъжат ни и крият истината за всичко което се случва около нас и в света като цяло ….!!!!
            СРАМ

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions