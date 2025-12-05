Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол, след като двигателите му са отказали в непосредствена близост до българския бряг. Плавателният съд е с внушителна дължина от 276 метра, а бурното море налага бързи действия, за да бъде предотвратено евентуално засядане.

Кризисният щаб, ръководен от областния управител, заседава съвместно с представители на „Морска администрация“, „Гранична полиция“ и РИОСВ. По неофициална информация на борда има 10 души екипаж, като към момента няма опасност от разлив.

Два неизвестни обекта в морето

Паралелно с инцидента край Ахтопол, два неидентифицирани обекта са били открити да плават в Черно море, съобщава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Кораби на бреговата охрана наблюдават дистанционно обектите, а към всички плавателни съдове е издадено навигационно предупреждение да избягват района, докато ситуацията бъде изяснена.

Само ден по-рано румънските военни неутрализираха морски дрон край Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в региона.