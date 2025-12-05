Лацио изхвърли Милан от Купата на Италия

Лацио надви Милан с минималното 1:0 в осминафинален мач за Купата на Италия, игран на „Стадио Олимпико“ в Рим.

Единственото попадение реализира Матиа Дзакани в 80-ата минута след прецизна асистенция на Нуно Тавареш.

С този успех римляните продължават към четвъртфиналите, където ще се изправят срещу Болоня.