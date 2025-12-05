Леброн Джеймс прекъсна уникална серия при победа на ЛА Лейкърс

ЛеБрон Джеймс прекъсна 18-годишна серия при победата на Ел Ей Лейкърс със 113:110 над Торонто в мач от НБА. Краля вкара само 8 точки и така сложи край на поредицата от 1297 мача с двуцифрен точков актив. Всичко започна на 5 януари, 2007 г. и от тогава насам той вкарваше минимум 10 точки във всеки един мач, в който е играл.

Тази нощ ЛеБрон отбеляза едва 4 от 17-те си стребли и пропусна 5-те опита от линията за три точки. Той не стреля нито веднъж от наказателната линия. Краля обаче направи 11 асистенции.

Руи Хачимура бе герой за тима му, като реализира със сирената за победата.

Остин Рийвс бе най-резултатен с 44 точки, а ДеАндре Айтън вкара 17. Лука Дончич пропусна този мач и не е ясно кога ще се върне, тъй като се прибра в Словения, за да присъства на раждането на второто си дете.

Филаделфия 76-ърс победи Голдън Стейт Уориърс с 99:98. Новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара по-малко преди края, а в последвалата атака на Уориърс Макси пробяга цялата дължина на игрището и блокира поднасянето на Де’Антъни Мелтън.

Други резултати от изминалата нощ:

Бостън Селтикс – Вашингтон Уизардс 146:101

Юта Джаз – Бруклин Нетс 123:110

Минесота Тимбъруулвс – Ню Орлиънс Пеликанс 125:116.