Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд“, не се справи с Уест Хем

Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на „Олд Трафорд“ завърши 1:1. Диого Далот даде аванс на „червените дяволи“ в 58-ата минута, но в 84-ата Сунгуту Магаса донесе точката на „чуковете“.

В 6-ата минута Аарън Уан-Бисака центира от десния фланг и топката стигна до Матеуш Фернандеш. Неговият изстрел от границата на наказателното поле бе блокиран от защитник на домакините.

18 минути по-късно Браян Мбемо бе близо до попадение, но техничното му изпълнение бе спасено от Алфонс Ареола.

По-добрите моменти за “червените дяволи” продължиха и в 28-ата минута удар на Джошуа Зиркзее бе избит от голлинията от Уан-Бисака, а след това изстрел на Бруно Фернандеш срещна гредата.

Манчестър Юнайтед поведе в резултата в 58-ата минута. Каземиро опита късмета си от дистанция, получи се рикошет и топката се озова в Диого Далот в наказателното поле. Той заблуди Ареола с удар в десния ъгъл.

В следващите минути нямаше сериозни опасности пред двете врати.

Уест Хем изравни резултата в 84-ата минута. Андрю Ирвинг изпълни корнер, а Джаред Боуен засече с глава. В последния момент топката бе изчистена от голлинията от Нусаир Мазрауи, но при добавката Сунгуту Магаса бе точен.

Във втората минута на продължението Ареола изби коварно центриране от Каземиро, а Фернандеш стреля неточно. Малко след това отново капитанът на „червените дяволи“ пропусна добър шанс.