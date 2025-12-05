НА ЖИВО
          Манчестър Юнайтед бе изпратен с освирквания от „Олд Трафорд", не се справи с Уест Хем

          Малко след това отново капитанът на "червените дяволи" пропусна добър шанс

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Юнайтед не успя да спечели домакинството си на Уест Хем, след като срещата от 14-ия кръг на „Олд Трафорд“ завърши 1:1. Диого Далот даде аванс на „червените дяволи“ в 58-ата минута, но в 84-ата Сунгуту Магаса донесе точката на „чуковете“.

          В 6-ата минута Аарън Уан-Бисака центира от десния фланг и топката стигна до Матеуш Фернандеш. Неговият изстрел от границата на наказателното поле бе блокиран от защитник на домакините.

          18 минути по-късно Браян Мбемо бе близо до попадение, но техничното му изпълнение бе спасено от Алфонс Ареола.

          По-добрите моменти за “червените дяволи” продължиха и в 28-ата минута удар на Джошуа Зиркзее бе избит от голлинията от Уан-Бисака, а след това изстрел на Бруно Фернандеш срещна гредата.

          Манчестър Юнайтед поведе в резултата в 58-ата минута. Каземиро опита късмета си от дистанция, получи се рикошет и топката се озова в Диого Далот в наказателното поле. Той заблуди Ареола с удар в десния ъгъл.

          В следващите минути нямаше сериозни опасности пред двете врати.

          Уест Хем изравни резултата в 84-ата минута. Андрю Ирвинг изпълни корнер, а Джаред Боуен засече с глава. В последния момент топката бе изчистена от голлинията от Нусаир Мазрауи, но при добавката Сунгуту Магаса бе точен.

          Във втората минута на продължението Ареола изби коварно центриране от Каземиро, а Фернандеш стреля неточно. Малко след това отново капитанът на „червените дяволи“ пропусна добър шанс.

          - Реклама -

