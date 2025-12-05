МК отговори на Сметната палата: Нарушенията са отпреди мандата на Мариан Бачев

Министерството на културата излезе с официална позиция, в която подчертава, че констатираните от Сметната палата нарушения във ведомството се отнасят за период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.

Изявлението бе направено по повод разпространената информация, че одитният доклад на палатата за дейността на Министерството на културата през 2024 г. е предаден на прокуратурата.

От институцията уточняват, че още от първия ден на встъпването си в длъжност, министърът на културата Мариан Бачев е извършил цялостен анализ на състоянието на системата. Стартирано е поетапно оптимизиране на процесите с цел постигане на максимална прозрачност, яснота и засилване на контрола.

Предприети са и последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики при финансирането и отчитането на държавните културни институти, както и за укрепване на вътрешния контрол.

Министерството на културата декларира, че оказва пълно съдействие на всички компетентни институции. Екипът ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, за да се осигури стабилност и прозрачност в следващите финансови отчети на културните институти.