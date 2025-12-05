НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          МК отговори на Сметната палата: Нарушенията са отпреди мандата на Мариан Бачев

          3
          126
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министерството на културата излезе с официална позиция, в която подчертава, че констатираните от Сметната палата нарушения във ведомството се отнасят за период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.

          - Реклама -

          Изявлението бе направено по повод разпространената информация, че одитният доклад на палатата за дейността на Министерството на културата през 2024 г. е предаден на прокуратурата.

          От институцията уточняват, че още от първия ден на встъпването си в длъжност, министърът на културата Мариан Бачев е извършил цялостен анализ на състоянието на системата. Стартирано е поетапно оптимизиране на процесите с цел постигане на максимална прозрачност, яснота и засилване на контрола.

          Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат

          Предприети са и последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики при финансирането и отчитането на държавните културни институти, както и за укрепване на вътрешния контрол.

          Министерството на културата декларира, че оказва пълно съдействие на всички компетентни институции. Екипът ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, за да се осигури стабилност и прозрачност в следващите финансови отчети на културните институти.

          Министерството на културата излезе с официална позиция, в която подчертава, че констатираните от Сметната палата нарушения във ведомството се отнасят за период, предхождащ мандата на настоящия министър и неговия екип.

          - Реклама -

          Изявлението бе направено по повод разпространената информация, че одитният доклад на палатата за дейността на Министерството на културата през 2024 г. е предаден на прокуратурата.

          От институцията уточняват, че още от първия ден на встъпването си в длъжност, министърът на културата Мариан Бачев е извършил цялостен анализ на състоянието на системата. Стартирано е поетапно оптимизиране на процесите с цел постигане на максимална прозрачност, яснота и засилване на контрола.

          Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат Сметната палата отново сезира прокуратурата за нарушения в Министерството на културат

          Предприети са и последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики при финансирането и отчитането на държавните културни институти, както и за укрепване на вътрешния контрол.

          Министерството на културата декларира, че оказва пълно съдействие на всички компетентни институции. Екипът ще продължи да работи за гарантиране на високи стандарти на управление и законосъобразност, за да се осигури стабилност и прозрачност в следващите финансови отчети на културните институти.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions