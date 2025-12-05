НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          МОН предлага безплатно обучение по „Металургия“ заради недостиг на кадри

          6
          73
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министерството на образованието и науката (МОН) предлага промени в списъка на професионалните направления и защитените специалности по Закона за висшето образование, за да се даде възможност студентите в държавните университети, обучаващи се в определено направление, да бъдат освободени от такси. От МОН аргументират мярката с нуждата от специалисти в сектора.

          - Реклама -

          Безплатно обучение по „Металургия“

          Предложението обхваща специалностите в професионално направление „Металургия“, които се предлагат единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ). От ведомството настояват студентите да не заплащат такси за обучението си по тези специалности. Промяната е публикувана за обществено обсъждане на 4 декември, като дискусиите ще продължат до 5 януари 2026 г.

          Вълчев: 480 млн. лв. за ръст на учителските заплати въпреки оттеглянето на бюджета Вълчев: 480 млн. лв. за ръст на учителските заплати въпреки оттеглянето на бюджета

          Стратегическа необходимост

          Инициативата е продиктувана от стратегическата важност на металургичния сектор и от нуждата да се гарантира достатъчен брой висококвалифицирани кадри. Според МОН освобождаването от такси ще стимулира повече желаещи да избират специалностите от направление „Металургия“, което ще разшири и приема на студенти.

          В доклада към проекта образователният министър Красимир Вълчев подчертава, че през последните години фирмите от металургичната промишленост са реализирали значими инвестиционни проекти, за да внедрят съвременни технологии, да намалят енергийните разходи, да подобрят условията на труд и да развият нови продукти. Тези усилия превръщат сектора в конкурентен, високотехнологичен и екологосъобразен.

          Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование

          Металургията играе ключова роля в производството на метали за военната индустрия, машиностроенето, автомобилостроенето, транспорта, строителството, новите енергийни технологии и редица други индустрии. Тя е част от енергоинтензивните стратегически отрасли, които са предмет на регулиране от Европейската комисия.

          С оглед на Европейската зелена сделка и дигиталната трансформация, търсенето на метали, нужни за производство и експлоатация на ВЕИ, електромобили и други технологии, ще нараства многократно. Затова, според министър Вълчев, е необходимо да се изграждат специалисти с критично мислене, способни да анализират, прилагат и разработват иновативни, енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.

          Министерството на образованието и науката (МОН) предлага промени в списъка на професионалните направления и защитените специалности по Закона за висшето образование, за да се даде възможност студентите в държавните университети, обучаващи се в определено направление, да бъдат освободени от такси. От МОН аргументират мярката с нуждата от специалисти в сектора.

          - Реклама -

          Безплатно обучение по „Металургия“

          Предложението обхваща специалностите в професионално направление „Металургия“, които се предлагат единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ). От ведомството настояват студентите да не заплащат такси за обучението си по тези специалности. Промяната е публикувана за обществено обсъждане на 4 декември, като дискусиите ще продължат до 5 януари 2026 г.

          Вълчев: 480 млн. лв. за ръст на учителските заплати въпреки оттеглянето на бюджета Вълчев: 480 млн. лв. за ръст на учителските заплати въпреки оттеглянето на бюджета

          Стратегическа необходимост

          Инициативата е продиктувана от стратегическата важност на металургичния сектор и от нуждата да се гарантира достатъчен брой висококвалифицирани кадри. Според МОН освобождаването от такси ще стимулира повече желаещи да избират специалностите от направление „Металургия“, което ще разшири и приема на студенти.

          В доклада към проекта образователният министър Красимир Вълчев подчертава, че през последните години фирмите от металургичната промишленост са реализирали значими инвестиционни проекти, за да внедрят съвременни технологии, да намалят енергийните разходи, да подобрят условията на труд и да развият нови продукти. Тези усилия превръщат сектора в конкурентен, високотехнологичен и екологосъобразен.

          Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование Кабинетът одобри нови мерки за задържане на талантите и достъп до образование

          Металургията играе ключова роля в производството на метали за военната индустрия, машиностроенето, автомобилостроенето, транспорта, строителството, новите енергийни технологии и редица други индустрии. Тя е част от енергоинтензивните стратегически отрасли, които са предмет на регулиране от Европейската комисия.

          С оглед на Европейската зелена сделка и дигиталната трансформация, търсенето на метали, нужни за производство и експлоатация на ВЕИ, електромобили и други технологии, ще нараства многократно. Затова, според министър Вълчев, е необходимо да се изграждат специалисти с критично мислене, способни да анализират, прилагат и разработват иновативни, енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Политика

          Нова стратегия на САЩ: Европа е заплашена от „цивилизационно заличаване“ до 20 години

          Екип Евроком -
          Европа е изправена пред опасността от „цивилизационно заличаване“ и рискува да стане напълно „неразпознаваема“ в рамките на следващите 20 години или дори по-кратък период....
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...

          6 КОМЕНТАРА

          1. За кой? За пакистанците ли? Не напразно поредната порция от близо 2000 на седмица са готови.
            Иначе как така случайно 5 полета на седмица от Сф до Лахор и Карачи.

          2. Министерството първо трябва да се справи със веруюто „По-добре паднал в бара, отколкото прав пред струга!“…

          3. Първо да научат желязо-въглеродната диаграма,както ние я учехме наизуст в техникума !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions