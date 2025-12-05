МОН предлага безплатно обучение по „Металургия“ заради недостиг на кадри

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага промени в списъка на професионалните направления и защитените специалности по Закона за висшето образование, за да се даде възможност студентите в държавните университети, обучаващи се в определено направление, да бъдат освободени от такси. От МОН аргументират мярката с нуждата от специалисти в сектора.

Безплатно обучение по „Металургия“

Предложението обхваща специалностите в професионално направление „Металургия“, които се предлагат единствено в Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ). От ведомството настояват студентите да не заплащат такси за обучението си по тези специалности. Промяната е публикувана за обществено обсъждане на 4 декември, като дискусиите ще продължат до 5 януари 2026 г.

Стратегическа необходимост

Инициативата е продиктувана от стратегическата важност на металургичния сектор и от нуждата да се гарантира достатъчен брой висококвалифицирани кадри. Според МОН освобождаването от такси ще стимулира повече желаещи да избират специалностите от направление „Металургия“, което ще разшири и приема на студенти.

В доклада към проекта образователният министър Красимир Вълчев подчертава, че през последните години фирмите от металургичната промишленост са реализирали значими инвестиционни проекти, за да внедрят съвременни технологии, да намалят енергийните разходи, да подобрят условията на труд и да развият нови продукти. Тези усилия превръщат сектора в конкурентен, високотехнологичен и екологосъобразен.

Металургията играе ключова роля в производството на метали за военната индустрия, машиностроенето, автомобилостроенето, транспорта, строителството, новите енергийни технологии и редица други индустрии. Тя е част от енергоинтензивните стратегически отрасли, които са предмет на регулиране от Европейската комисия.

С оглед на Европейската зелена сделка и дигиталната трансформация, търсенето на метали, нужни за производство и експлоатация на ВЕИ, електромобили и други технологии, ще нараства многократно. Затова, според министър Вълчев, е необходимо да се изграждат специалисти с критично мислене, способни да анализират, прилагат и разработват иновативни, енергийно ефективни и екологосъобразни решения в условията на дигиталната икономика.