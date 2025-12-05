НА ЖИВО
          Москва чака отговор от Вашингтон след разговорите в руската столица

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Русия очаква официална реакция от Вашингтон след проведените в началото на седмицата разговори между руския президент Владимир Путин и представители на Съединените щати в Москва. Това съобщи в петък съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от „РИА Новости“.

          Ушаков уточни, че към момента няма планове за телефонен разговор между Путин и текущият президент на Америка Доналд Тръмп, както и че не е определена дата за следваща среща с американския пратеник Стив Уиткоф.

          Русия твърди, че е предложила мирен вариант за Донбас, но Украйна го отхвърлила Русия твърди, че е предложила мирен вариант за Донбас, но Украйна го отхвърлила

          Късно в четвъртък Уиткоф, заедно със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър, проведоха среща със секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров и началника на кабинета Андрий Гнатов в Киев.

          Преди разговорите високопоставен украински представител подчерта, че срещата има информационен характер – американската делегация е трябвало единствено да информира за разговорите в Москва, а не да води преговори.

