Напрежението с Русия: Германия връща военната служба?

Германският парламент одобри нов закон за военната служба, който цели да увеличи числеността на Бундесвера и да доближи страната до ангажиментите си към НАТО. Решението идва на фона на засилено напрежение между Европа и Русия и общоевропейски призиви за укрепване на отбранителните способности. Новината е съобщена от Reuters.

Двойна система: доброволна служба + възможност за наборна

Законът въвежда двустепенен модел:

1. Доброволна и стимулирана военна служба

По-доходоносни условия ще бъдат предлагани на млади доброволци, с цел да ги мотивират да се запишат.

2. Наборна служба при недостиг на кадри

Ако доброволците не са достатъчни, парламентът може да активира задължителна наборна служба.

Това ще изисква отделно гласуване в Бундестага.

Ако има повече кандидати от необходимото — може да се приложи случаен подбор.

Масови медицински прегледи за всички мъже, родени след 2008 г.

За първи път от премахването на военната повинност през 2011 г.:

Всички мъже, родени след 1 януари 2008 г., ще преминат през медицински прегледи.

Прегледите ще се въвеждат поетапно според капацитета на системата.

И мъже, и жени на 18 г. ще получават уведомления да декларират готовност за служба,

но само мъжете са длъжни да отговорят.

Амбициозни цели за разширяване на армията

Бундесверът планира:

260 000 действащи войници до 2035 г.

(в момента са около 183 000)

(в момента са около 183 000) поне 200 000 резервисти

Министерството на отбраната ще докладва на парламента за напредъка на всеки 6 месеца.

Европейска тенденция към засилване на отбраната

Ходът на Германия се вписва в общоевропейско движение: