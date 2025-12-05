Недоволството продължава: Протестни вълни заляха шест български града

Протестни прояви избухнаха тази вечер в няколко големи български града. Недоволни граждани се събраха в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково и Монтана, като навсякъде демонстрациите преминаха мирно, но с видима решителност.
На площад „Съединение“ в Пловдив протестиращите настояха за оставката на кабинета „Желязков“ и за предсрочни избори. Те поискаха смяна на модела на управление и край на корупционните практики. Сред акцентите в исканията бяха и по-високи доходи, по-голяма социална защита за уязвимите групи и повече средства за пенсии, образование и здравеопазване в проектобюджета.
Във Варна протестиращите се събраха пред сградата на съда и потеглиха на шествие от площад „Независимост“. По улиците на града отекваха скандирания „Оставка“ и възгласи срещу лидера на ДПС – Делян Пеевски. Протестът беше мирен, но под засилено полицейско наблюдение.
Хората заявиха, че няма да отстъпят и ще продължат да излизат на улицата.
В Бургас протестът се проведе пред сградата на общината, където се чуваха възгласи „мафия“ и „оставка“. Недоволните обвиниха управляващите в погрешна финансова и социална политика и в многогодишна „арогантност“.
Организаторите от „Възраждане“ призоваха още в началото проявата да бъде гражданска, без политически символи и лозунги.
В Стара Загора недоволните започнаха пред общината и се отправиха на шествие по градските улици. Гражданите настояват за оставка на правителството и подчертаха решителността си:
На площад „Свобода“ в Хасково се събраха стотици протестиращи. Те скандираха „оставка“ и „мафия вън“, настоявайки за възстановяване на икономиката, по-добри доходи и оптимизация на държавната администрация, вместо нови увеличения на данъци и осигуровки.
Протестиращите посочиха, че повече не могат да търпят „беззаконията и кражбите“ в страната.
За втора поредна вечер жители на Монтана и региона се събраха пред областната администрация, настоявайки за оставка на кабинета. След това тръгнаха на шествие по централните улици на града.
Оставка на продажното правителство на Пеевски
ЛИДЕРСТВОТО ЕРОЗИРА ИСТИНАТА! ЛИДЕРСТВОТО ГО ОСТАВЕТЕ НА СИСТЕМА
ЗА КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ НА ПОДСИСТЕМИ И ВАЖНИТЕ ЗА ВАС ПРОЦЕСИ!
Докато се разчита на „лидерство“. А не на Система за управление и контрол на процесите. Която се допитва непрекъснато до Елитен Народ (селектирани по достойнства). Сиреч, до доказани разумни хора, и забранили участието в избори на провалените сред тях. Дотогава опасностите от самоунищожение чрез войни, и след грешки в намесата срещу Природата, винаги ще бъдат реални и все повече големи!
Утре всички в Гурково,да
покажем,че не само Гърците могат да затварят проходи!
Спрем ли трафика правителството пада!
ОСТАВКА
Фейк. „Възраждане“ не са организатори на протест против шиши. Опитаха се да яхнат протеста и да го представят, че е против еврото. А снимката е от понеделник. В Пловдив копейките нямаха протест.
Протести не са,на нито една партия..а са на народа…стига с това разединение… трябва да се обединим,зада свалим Мафията
Наталия Янакиева , вчера протестът беше организиран от копейкин и вече го представя като протест против еврото. Целта му е да яхне автентичния протест или просто да злепостави протестиращите. Този филм го гледам от 10 години.
Наталия Янакиева , дай ми адрес да ти изпратя буквар. Бъркаш К и С. Не мислиш ли, че голяма част от неадекватните ти коментари се дължат на неграмотносста ти?
Кирил Стоянов Не ,не бъркам „К“ и “ С“. Кирчо, изпрати ми ти твоят адрес.Неадекватен сте вие
Веднага почвате , да обиждате и да се мислите за повече,от другите.Когато човек има различно мнение,от вас.Написах ви,не ми се занимава с поклонници на УсРайна.Вземи семейството си,и хващай пътя за УсРайна.Там се прави на важен и интересен.Бих ти ударила ,едно рамо в закупуването на самолетните билети.С огромна удоволствие.
Образованието и дипломати,не са критерии ,колко сте умен и адекватен.Това че ,си позволихте да обидите човек.Показва всичко, възпитание, адекватност и най вече колко сте грамотен.Срам сте
Е… НАЙ-НАКРАЯ И ЕДНА ДОБРА НОВИНА, ПОСРЕД НОЩ! 🥰
Честито, българи! Май наистина в България ще се плаща с български ЛЕВ! 😁
ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА В БЪЛГАРИЯ! Дело Т-653/25 влиза в ход, приемайки Исковата молба за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ по приемането на България в Еврозоната от 01.01.26 г. Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков. Икономическата обосновка е изготвена от доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН, и доктор по икономика Любомир Христов.
Според Исковата молба, изготвена от нашите сънародници – 📌РЕШЕНИЕТО, взето от Съвета на 8 юли, което предвиждаше приемането на еврото в България да стане от 01.01.26 г. – Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и ще бъде оспорено в Европейски съд!
📌Което пък от своя страна ще рече, че най-малкото, ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО, няма как приемането на еврото да стане на уточнената за това дата, а именно: 01. 01. 2026-та 🥰
Просто ДАТАТА няма да е тази 🥰
А някои по-оптимистични наши сънародници предвиждат дори, че Правителството пада утре 🥰
📌Бях любезно събудена 🙂 и любезно помолена да споделя ДОБРАТА НОВИНА с вас от нашата приятелка Емилия Проданова 🥰 Която настоя новината да бъде оповестена СЕГА (а не утре сутринта) 🙂 Примирих се, какво да правя 🙂 И, ето – пиша я по пижама 🥰
📌Предлагам сега будните в този късен час (а другите утре) – да си налеем по едно шампанско, и да ЗАРЕДИМ С ДОБРА ЕНЕРГИЯ този светъл лъч надежда, достигнал до нас!
За да стане той още по-светъл, и още по-силен!
Даже аз го направих… Въпреки, че съм в траур.
Всички си имаме своите лични драми всеки ден…
Но НОВИНАТА наистина си струваше прекъсването на моя сън.
Желая ви хубаво утро, свежо събуждане, и дай, Боже – още по-хубави новини занапред! 🙂
Гълъбина Митева
Iliq Petrov ахахахаха как се самозалъгвате, няма такова нещо „докато тече делото“. След три седмици сменяме парите и точка.
Iliq Petrov Ами то приемането на еврото си е много хубава новина. Защо да я разваляме с лъжи!
Само за справка и размисъл – Чаушеско го сготвиха отвън.. тъй като отказа да взема заеми от Световната банка и се опита да прекрати банковите схеми източващи ловко всяка държава чрез долара и таксите към него и купи много напред нефт, за да предпази страната от бъдещи дъмпинги нагоре. Сметка му се оказа грешна. Че е бил сваляне – безспорно! Но ако беше слушкал, щяха дълго да го оставят още.
Ако ти сега твърдиш, че Боци не слушка Мърсулата и оКАЯната, вървейки срещу българските интереси, значи си трол на заплата при Шиши.
Недоволството продължава: Протестни вълни заляха шест български града!
!!!
Не сме роботи!!!Човеци сме!
Кокошка, която си яде яйцата се коли! Куче, което дави овцете си се убива! Държавник, който унижава или краде, разпродава, убива народ и държава се гилотинира, беси , разстрелва…! Справка Николае Чаушеско и …Светът преди, Днес и Сега!!!
На Земята човеците се съдят, наказват и оправдават сами по… Божите закони! НО! Бог на всякъде ни гледа право в очите! На „небето“ ще ни съди само ТОЙ !!!