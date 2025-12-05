Пиар експертът Нидал Алгафари коментира остро снощната проява пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя, организирана от симпатизанти на партия „Величие“. Според неговите думи „една тумба от странни човеци“ е стигнала до жилището на бившия премиер, като участниците „почти шепнели: -Отивай си си мир!“.

Алгафари се обърна задочно към Ивелин Михайлов с думите: „Господин Михайлов, че господин Борисов си е отишъл с мир у дома си, ала не разбирам тубата ти що дири там“. Експертът попита реторично какво се очаква да произлезе от тези действия: „Да помоли народните избранници от политическа партия „ГЕРБ“ да не гласуват имунитета ти ли?“.

В коментара си Алгафари предупреждава, че младежката организация на ГЕРБ би могла да реагира остро в защита на лидера си. Той отправя критика към Михайлов, заявявайки: „Ти господин Михайлов, не можеш, а и нямаш качества да бъдеш пазвантин на зеленчуковата му градина, камо ли да му се репчиш“.

Анализаторът обърна внимание и на друг скорошен случай, при който „друга тумба от неясни човеци, пък се направили на нощни плашила и тръгнала да плаши семейството на кмета на Враца“. Алгафари обобщи действията им с въпроса: „Представяте ли си тези политически сомнамбули до какво дъно са стигнали?“.

За да опише ситуацията, Нидал Алгафари припомни емблематичното стихотворение на П.Р. Славейков от 1875 година:

„Не сме народ, не сме народ, а мърша,

хора, дето нищо не щат да вършат.

Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!

„Аз не зная! Аз не мога!“ — общ е глас.

И не знаем, не можеме, не щеме

да работим за себе си със време.

Само знаем и можеме, и щеме

един други злобно да се ядеме…

Помежду си лихи, буйни, топорни,

пред други сме тихи, мирни, покорни…

Все нас тъпчат кой отдето завърне,

щот сме туткун, щото не сме кадърни…

Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ —

а всякому мерамът е развала…

Не сме народ! Не сме народ, а мърша,

пак ще кажа и с това ще да свърша.“