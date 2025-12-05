НА ЖИВО
          - Реклама -
          Никола Цолов беше санкциониран след квалификацията в Абу Даби

          Така българинът ще потегли от петото място в спринтовата надпревара, а в основното състезание ще тръгне от 12-та позиция

          Снимка: БГНЕС
          Българската звезда в автомобилните спортове – Никола Цолов, беше наказан от стюардите на Гран При на Абу Даби след края на квалификацията във Формула 2.

          Цолов даде 9-о време на пистата „Яс Марина“, но след квалификацията бе санкциониран. Причината е блокиране на Люк Браунинг в подхода за девети завой в началната фаза на битката за полпозишъна. Самият Браунинг, както и Дино Беганович също получиха наказания за различни провинения.

          Заради наложеното наказание пилотът на Кампос Рейсинг ще падне с по три места назад за спринта в събота и за основното състезание в неделя.

          Така българинът ще потегли от петото място в спринтовата надпревара, а в основното състезание ще тръгне от 12-та позиция.

          - Реклама -

