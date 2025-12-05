НА ЖИВО
          Никола Цолов ще тръгне от първа редица в спринта за Гран При на Абу Даби

          В събота (6 декември) от 14:15 часа предстои спринтовото състезание в Аду Даби, докато основната надпревара е в неделя (7 декември) от 11:15 часа българско време

          Снимка: www.facebook.com/NikolaTsolovRacing
          Никола Цолов завърши девети в квалификацията за основната надпревара за Гран при на Абу Даби. Поради тази причина той ще е на първа редица на стартовата решетка за спринта утре във Формула 2.

          Последната квалификация за сезон 2025 започна при 35 градуса температура на пистата, а Цолов бе сред първите пилоти, излезли на трасето. 

          За българския състезател на Кампос Рейсинг тази сесия бе първи досег с работата със супер меките гуми. Този уикенд, както и предходният в Катар, са основно за учене. Цолов се запозна с процедурите по време на състезателен уикенд от Формула 2. Основната му цел на този етап е да направи възможно повече обиколки в сесиите и да изкара целите състезателни дистанции, за да трупа опит. Част от това бе и загубата на обиколка за нарушаване лимитите на трасето.

          В края на сесията Никола Цолов подобри още времето си и отиде осми с 1:37.231 мин. До финала бе изместен девети.

          Това означаваше първа редица на грида за спринта като освен това се класира отново пред по-опитния си съотборник в Кампос. Станек спечели квалификацията пред Крофърд и Форнароли.

          В събота (6 декември) предстои спринтовото състезание в Аду Даби от 14:15 часа, докато основната надпревара е в неделя (7 декември) от 11:15 часа

