          Никулденска сензация в ефира на Евроком: Николай Славеев празнува на живо във „Вечните песни на България“

          Никулден тази година обещава да бъде по-различен от всички останали, защото един от най-обичаните народни изпълнители – Николай Славеев – избира да посрещне своя имен ден заедно със зрителите на телевизия Евроком. Празничното издание на „Вечните песни на България“ се превръща в истински телевизионен празник, посветен на неговия глас, неговите песни и неговия път на сцената.

          В студиото на предаването водещият Владислав Славов посреща именника в уютна и празнична атмосфера, изпълнена с много настроение и емоции. Зрителите ще чуят най-обичаните песни на Николай Славеев, които от години звучат на всяко веселие в България, както и най-новите му хитове, представени специално за Никулден. Част от изпълненията ще прозвучат за първи път пред телевизионна аудитория, което превръща вечерта в истинска премиера.

          По време на разговора Николай Славеев разкрива и какво предстои – нови концерти в различни градове в България, участия на големи сцени, подготвяни проекти и записи, срещи с публиката, която години наред не спира да го подкрепя. Той споделя и лични моменти, спомени от началото на своята кариера и вълнуващи преживявания от последните години, за които зрителите досега не са чували.

          Празничното предаване за Никулден с Николай Славеев във „Вечните песни на България“ обещава емоции, усмивки и много жива музика. Това е вечер, в която именникът не просто празнува, а подарява своя празник на всички пред екрана.

          Гледайте специалното издание за Никулден на 6 декември от 20:00 часа по телевизия Евроком в предаването „Вечните песни на България“.

