Носителят на Купата продължава защитата си

Носителят на Купата на Италия Болоня се класира за четвъртфиналите в турнира след домакинска победа с 2:1 над Парма.

В герой за „рособлу“ се превърна нападателят Сантяго Кастро, който вкара победния гол в 89-ата минута след центриране на Емил Холм.

Преди това гостите от Парма успяха да поведат още в 13-ата минута чрез поляка Адриан Бенедичак, но малко преди почивката Джонатан Роу изравни за домакините.

На четвъртфиналите Болоня ще приеме победителя от двубоя Лацио – Милан, който е по-късно днес. В случай, че това са „росонерите“, това ще бъде повторение на финала на турнира от миналия сезон, в който Болоня триумфира с 1:0.