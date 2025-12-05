НА ЖИВО
          Носителят на Купата продължава защитата си

          Болоня се справи с Парма вкъщи, на 1/4-финал е

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Носителят на Купата на Италия Болоня се класира за четвъртфиналите в турнира след домакинска победа с 2:1 над Парма.

          В герой за „рособлу“ се превърна нападателят Сантяго Кастро, който вкара победния гол в 89-ата минута след центриране на Емил Холм.

          Преди това гостите от Парма успяха да поведат още в 13-ата минута чрез поляка Адриан Бенедичак, но малко преди почивката Джонатан Роу изравни за домакините.

          На четвъртфиналите Болоня ще приеме победителя от двубоя Лацио – Милан, който е по-късно днес. В случай, че това са „росонерите“, това ще бъде повторение на финала на турнира от миналия сезон, в който Болоня триумфира с 1:0.

