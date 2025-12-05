Nova Brass Band взривява ефира на Евроком с голям празничен концерт

На 7 декември от 20:00 часа зрителите на телевизия Евроком ще гледат едно от най-силните и очаквани издания на „Вечните песни на България“. Празничната програма е подготвена като голям музикален спектакъл, който ще изпълни неделната вечер с настроение и емоции.

- Реклама -

Голямата изненада в предаването е участието на Nova Brass Band. Това е най-новото откритие в българската духова музика и група, която за кратко време успя да привлече вниманието на цяла България. Младите музиканти вече са познати със своята мощна енергия, характерен стил и умението си да палят публиката навсякъде, където се появят.

В празничното издание на предаването те за първи път излизат в толкова голям телeвизионен формат. Сцената на „Вечните песни на България“ им дава възможност да покажат защо са определяни като едни от най-перспективните български артисти в момента. Зрителите ще видят специално подготвен концерт с модерен брас звук, много ритъм и силно присъствие.

Водещият Владислав Славов посреща Nova Brass Band в една изцяло празнична атмосфера. Между музиката, разговорите и емоциите се създава истински спектакъл, който носи духа на българската традиция, поднесена по нов, свеж и съвременен начин.

Празничното предаване обещава да бъде едно от ярките телевизионни събития през декември. Една вечер, в която музиката е водеща, а настроението е гарантирано.

Гледайте „Вечните песни на България“ на 7 декември от 20:00 часа по Евроком.