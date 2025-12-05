НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Nova Brass Band взривява ефира на Евроком с голям празничен концерт

          0
          23
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          На 7 декември от 20:00 часа зрителите на телевизия Евроком ще гледат едно от най-силните и очаквани издания на „Вечните песни на България“. Празничната програма е подготвена като голям музикален спектакъл, който ще изпълни неделната вечер с настроение и емоции.

          - Реклама -

          Голямата изненада в предаването е участието на Nova Brass Band. Това е най-новото откритие в българската духова музика и група, която за кратко време успя да привлече вниманието на цяла България. Младите музиканти вече са познати със своята мощна енергия, характерен стил и умението си да палят публиката навсякъде, където се появят.

          В празничното издание на предаването те за първи път излизат в толкова голям телeвизионен формат. Сцената на „Вечните песни на България“ им дава възможност да покажат защо са определяни като едни от най-перспективните български артисти в момента. Зрителите ще видят специално подготвен концерт с модерен брас звук, много ритъм и силно присъствие.

          Водещият Владислав Славов посреща Nova Brass Band в една изцяло празнична атмосфера. Между музиката, разговорите и емоциите се създава истински спектакъл, който носи духа на българската традиция, поднесена по нов, свеж и съвременен начин.

          Празничното предаване обещава да бъде едно от ярките телевизионни събития през декември. Една вечер, в която музиката е водеща, а настроението е гарантирано.

          Гледайте „Вечните песни на България“ на 7 декември от 20:00 часа по Евроком.

          На 7 декември от 20:00 часа зрителите на телевизия Евроком ще гледат едно от най-силните и очаквани издания на „Вечните песни на България“. Празничната програма е подготвена като голям музикален спектакъл, който ще изпълни неделната вечер с настроение и емоции.

          - Реклама -

          Голямата изненада в предаването е участието на Nova Brass Band. Това е най-новото откритие в българската духова музика и група, която за кратко време успя да привлече вниманието на цяла България. Младите музиканти вече са познати със своята мощна енергия, характерен стил и умението си да палят публиката навсякъде, където се появят.

          В празничното издание на предаването те за първи път излизат в толкова голям телeвизионен формат. Сцената на „Вечните песни на България“ им дава възможност да покажат защо са определяни като едни от най-перспективните български артисти в момента. Зрителите ще видят специално подготвен концерт с модерен брас звук, много ритъм и силно присъствие.

          Водещият Владислав Славов посреща Nova Brass Band в една изцяло празнична атмосфера. Между музиката, разговорите и емоциите се създава истински спектакъл, който носи духа на българската традиция, поднесена по нов, свеж и съвременен начин.

          Празничното предаване обещава да бъде едно от ярките телевизионни събития през декември. Една вечер, в която музиката е водеща, а настроението е гарантирано.

          Гледайте „Вечните песни на България“ на 7 декември от 20:00 часа по Евроком.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions