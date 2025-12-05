Европа е изправена пред опасността от „цивилизационно заличаване“ и рискува да стане напълно „неразпознаваема“ в рамките на следващите 20 години или дори по-кратък период. Тази тревожна прогноза е залегнала в новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати. Като основни фактори за тази негативна тенденция документът посочва неконтролируемата имиграция и отказът от традиционните западни ценности.
Стратегическият документ очертава визията на действащото американско правителство за глобалните процеси и ролята на Вашингтон в тях. Като част от мерките за сигурност се посочва, че САЩ планират да забранят посещенията на граждани от над 30 държави.
Тонът на документа кореспондира с реториката от речта на Доналд Тръмп пред Организацията на обединените нации. В стратегията Европейският съюз е подложен на сериозни критики, като е обвинен в „подкопаване на политическите свободи и суверенитет“. Същевременно Вашингтон декларира своята подкрепа за набралите скорост „патриотични европейски партии“ на Стария континент.
На Евроком, руснаците пак са платили месечният хонорар и те заработват!
То бива, бива да лъжеш, но толкова не бива. САЩ предупреждава, че Европа се САМОзаличава цивилизационно със собствените си налудни политики.
Тия са оглупели от новия нацизъм, който ги е обхванал, че е вероятно Русия да ги приключи за няколко дни. Зависи колко акъл им е останал…
Nikolai Chelebiev ужаса е,че малко акъл управлява света,а това е доста дразнещо
Прави са от братски САЩ! Трябва веднага да напуснем ЕС и да започнем процедура по преминаване към Руската федерация. И без това българите сме по-руснаци от руснаците! 😎
Руски трол
Прави се от Сорос и Урсула
Англия вече е Пакистан
Ние не сме…. Ония орки на запад да му мислят.
Димитър Джелепов орките са на изток.Очевадно