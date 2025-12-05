НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          НСИ отчита ръст на производителността на труда през третото тримесечие на 2025 г.

          0
          27
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2025 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на един зает достига 0,7% спрямо същия период на предходната година.

          - Реклама -

          В икономиката са заети 3 726,5 хил. души, а общият брой отработени часове възлиза на 1 467,5 милиона. Сравнението със съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на дела на сектора на услугите, докато относителният дял на аграрния и индустриалния сектор намалява.

          Средната работна заплата достигна 2549 лв. през третото тримесечие Средната работна заплата достигна 2549 лв. през третото тримесечие

          На едно заето лице се падат 16 814,6 лв. от текущия обем на БВП, а за един отработен час се създават средно 42,7 лв. БВП.

          Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се повишава с 1,6% на годишна база, а БДС за човекочас – с 1,7%.

          Според данните за производителността по сектори през третото тримесечие на 2025 г.:

          НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите
          • В сектора на услугите производителността достига 14 864,1 лв. БДС на един зает и 37,9 лв. за човекочас.
          • В индустрията един зает създава средно 16 629,7 лв. БДС, а за отработен час – 40,1 лв.
          • Най-ниски стойности се отчитат в аграрния сектор4 959,8 лв. БДС на един зает и 13,6 лв. за човекочас.

          По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2025 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на един зает достига 0,7% спрямо същия период на предходната година.

          - Реклама -

          В икономиката са заети 3 726,5 хил. души, а общият брой отработени часове възлиза на 1 467,5 милиона. Сравнението със съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на дела на сектора на услугите, докато относителният дял на аграрния и индустриалния сектор намалява.

          Средната работна заплата достигна 2549 лв. през третото тримесечие Средната работна заплата достигна 2549 лв. през третото тримесечие

          На едно заето лице се падат 16 814,6 лв. от текущия обем на БВП, а за един отработен час се създават средно 42,7 лв. БВП.

          Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се повишава с 1,6% на годишна база, а БДС за човекочас – с 1,7%.

          Според данните за производителността по сектори през третото тримесечие на 2025 г.:

          НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите НСИ на протест: Служители поискаха 20% увеличение на заплатите
          • В сектора на услугите производителността достига 14 864,1 лв. БДС на един зает и 37,9 лв. за човекочас.
          • В индустрията един зает създава средно 16 629,7 лв. БДС, а за отработен час – 40,1 лв.
          • Най-ниски стойности се отчитат в аграрния сектор4 959,8 лв. БДС на един зает и 13,6 лв. за човекочас.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions