НСИ отчита ръст на производителността на труда през третото тримесечие на 2025 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2025 г. реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на един зает достига 0,7% спрямо същия период на предходната година.

В икономиката са заети 3 726,5 хил. души, а общият брой отработени часове възлиза на 1 467,5 милиона. Сравнението със съответното тримесечие на 2024 г. показва увеличение на дела на сектора на услугите, докато относителният дял на аграрния и индустриалния сектор намалява.

На едно заето лице се падат 16 814,6 лв. от текущия обем на БВП, а за един отработен час се създават средно 42,7 лв. БВП.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает се повишава с 1,6% на годишна база, а БДС за човекочас – с 1,7%.

Според данните за производителността по сектори през третото тримесечие на 2025 г.: