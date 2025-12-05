НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Обсъждат обявяването на райския газ за наркотик или акцизна стока

          1
          39
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Институциите в България обсъждат въвеждането на по-строги мерки срещу разпространението на райски газ сред младежите, като основните предложения са веществото да бъде включено в списъка с наркотичните вещества или да стане акцизна стока. Въпреки действащата забрана за продажба на физически лица с цел развлечение, контролът остава сериозно предизвикателство.

          - Реклама -

          Журналистическа проверка показа, че достъпът до веществото е безпрепятствен. Екипът na bTV е успял да закупи 50 флакона от голям столичен хипермаркет срещу сумата от 45 лева. Продуктът официално се предлага като средство за кулинарията, което, заедно с медицинското приложение, е разрешено от закона.

          Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики илюстрира проблема с конкретен пример: „Направих си експеримент. Взех сина ми, дадох му да си плати и купихме. Детето си плати и си излезе. На 10 години е“.

          Представителите на правосъдната система също изразяват скептицизъм относно ефективността на сегашните разпоредби. Георги Коджаниколов от Асоциацията на прокурорите в България коментира ситуацията с метафора: „Действащото законодателство образно казано бори цунами с хартиен чадър“.

          Продължават да постъпват сигнали за употреба на райски газ в дискотеки, като често това се съчетава с шофиране. Установяването на употребата е трудно за контролните органи, тъй като веществото се задържа кратко в организма. Опасността става видима при инциденти, като този от месец август, когато 21-годишен водач се блъсна в автобус на столичния градски транспорт, причинявайки смъртта на пътник и ранявайки четирима души. Свидетелски показания сочат, че водачът е вдишвал райски газ преди катастрофата.

          Медицинските експерти предупреждават, че системната употреба крие сериозни рискове за здравето. „Този газ измества кислорода от целият човешки организъм. Мозък, сърце, бял дроб, бъбреци“, подчерта доц. Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във ВМА.

          Сред обсъжданите мерки за затягане на режима е въвеждането на лицензионен режим за производителите и изискване за ясно обозначаване на предназначението на продуктите.

          Институциите в България обсъждат въвеждането на по-строги мерки срещу разпространението на райски газ сред младежите, като основните предложения са веществото да бъде включено в списъка с наркотичните вещества или да стане акцизна стока. Въпреки действащата забрана за продажба на физически лица с цел развлечение, контролът остава сериозно предизвикателство.

          - Реклама -

          Журналистическа проверка показа, че достъпът до веществото е безпрепятствен. Екипът na bTV е успял да закупи 50 флакона от голям столичен хипермаркет срещу сумата от 45 лева. Продуктът официално се предлага като средство за кулинарията, което, заедно с медицинското приложение, е разрешено от закона.

          Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики илюстрира проблема с конкретен пример: „Направих си експеримент. Взех сина ми, дадох му да си плати и купихме. Детето си плати и си излезе. На 10 години е“.

          Представителите на правосъдната система също изразяват скептицизъм относно ефективността на сегашните разпоредби. Георги Коджаниколов от Асоциацията на прокурорите в България коментира ситуацията с метафора: „Действащото законодателство образно казано бори цунами с хартиен чадър“.

          Продължават да постъпват сигнали за употреба на райски газ в дискотеки, като често това се съчетава с шофиране. Установяването на употребата е трудно за контролните органи, тъй като веществото се задържа кратко в организма. Опасността става видима при инциденти, като този от месец август, когато 21-годишен водач се блъсна в автобус на столичния градски транспорт, причинявайки смъртта на пътник и ранявайки четирима души. Свидетелски показания сочат, че водачът е вдишвал райски газ преди катастрофата.

          Медицинските експерти предупреждават, че системната употреба крие сериозни рискове за здравето. „Този газ измества кислорода от целият човешки организъм. Мозък, сърце, бял дроб, бъбреци“, подчерта доц. Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във ВМА.

          Сред обсъжданите мерки за затягане на режима е въвеждането на лицензионен режим за производителите и изискване за ясно обозначаване на предназначението на продуктите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          1 коментар

          1. Заради списъка не могат да осъдят никой. Вместо списък в закона пишат „упойващи вещества“ и толкова.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions