Институциите в България обсъждат въвеждането на по-строги мерки срещу разпространението на райски газ сред младежите, като основните предложения са веществото да бъде включено в списъка с наркотичните вещества или да стане акцизна стока. Въпреки действащата забрана за продажба на физически лица с цел развлечение, контролът остава сериозно предизвикателство.

Журналистическа проверка показа, че достъпът до веществото е безпрепятствен. Екипът na bTV е успял да закупи 50 флакона от голям столичен хипермаркет срещу сумата от 45 лева. Продуктът официално се предлага като средство за кулинарията, което, заедно с медицинското приложение, е разрешено от закона.

Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики илюстрира проблема с конкретен пример: „Направих си експеримент. Взех сина ми, дадох му да си плати и купихме. Детето си плати и си излезе. На 10 години е“.

Представителите на правосъдната система също изразяват скептицизъм относно ефективността на сегашните разпоредби. Георги Коджаниколов от Асоциацията на прокурорите в България коментира ситуацията с метафора: „Действащото законодателство образно казано бори цунами с хартиен чадър“.

Продължават да постъпват сигнали за употреба на райски газ в дискотеки, като често това се съчетава с шофиране. Установяването на употребата е трудно за контролните органи, тъй като веществото се задържа кратко в организма. Опасността става видима при инциденти, като този от месец август, когато 21-годишен водач се блъсна в автобус на столичния градски транспорт, причинявайки смъртта на пътник и ранявайки четирима души. Свидетелски показания сочат, че водачът е вдишвал райски газ преди катастрофата.

Медицинските експерти предупреждават, че системната употреба крие сериозни рискове за здравето. „Този газ измества кислорода от целият човешки организъм. Мозък, сърце, бял дроб, бъбреци“, подчерта доц. Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във ВМА.

Сред обсъжданите мерки за затягане на режима е въвеждането на лицензионен режим за производителите и изискване за ясно обозначаване на предназначението на продуктите.