НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Одрусаха ЦСКА и Левски

          "Червените" и "сините" с еднаква парична санкция

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след мачовете от 18-ия кръг на efbet Лига. Най-големите финансови санкции има за ЦСКА и Левски, които трябва да платят общо по 3300 лева заради поведението на привържениците си. Освен това, „сините“ са задължени да възстановят щетите на стадион „Александър Шаламанов“ след дербито със Славия, загубено снощи с 0:2.

          - Реклама -

          Решенията на Дисциплинарната комисия:

          18-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

          С предупреждения –

          30 състезатели

          Със спиране от състезателни права

          ССП

          лв.

          Райън Бидунга

          ФК „Локомотив“ София

          1

          300

          Емануел Оджо Абрахам

          ПФК „Ботев“ Пловдив

          1

          250

          Мартин Христов Русков

          ПФК „Локомотив“ Пловдив

          1

          1000

          Малик Фал Ндор

          ПФК „Добруджа“ Добрич

          1

          250

          Лукас Кардозо Соарес

          ПФК „Добруджа“ Добрич

          1

          1000

          Димитър Иванов Евтимов

          ПФК „Ботев“ Враца

          1

          200

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Славия” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

          18-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

          С предупреждения –

          13 състезатели

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Пирин“ гр. Благоевград с имуществена санкция в размер на 150 лева.

          Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след мачовете от 18-ия кръг на efbet Лига. Най-големите финансови санкции има за ЦСКА и Левски, които трябва да платят общо по 3300 лева заради поведението на привържениците си. Освен това, „сините“ са задължени да възстановят щетите на стадион „Александър Шаламанов“ след дербито със Славия, загубено снощи с 0:2.

          - Реклама -

          Решенията на Дисциплинарната комисия:

          18-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

          С предупреждения –

          30 състезатели

          Със спиране от състезателни права

          ССП

          лв.

          Райън Бидунга

          ФК „Локомотив“ София

          1

          300

          Емануел Оджо Абрахам

          ПФК „Ботев“ Пловдив

          1

          250

          Мартин Христов Русков

          ПФК „Локомотив“ Пловдив

          1

          1000

          Малик Фал Ндор

          ПФК „Добруджа“ Добрич

          1

          250

          Лукас Кардозо Соарес

          ПФК „Добруджа“ Добрич

          1

          1000

          Димитър Иванов Евтимов

          ПФК „Ботев“ Враца

          1

          200

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Славия” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

          18-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

          С предупреждения –

          13 състезатели

          ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Пирин“ гр. Благоевград с имуществена санкция в размер на 150 лева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Спартак (Варна) обяви цената на билетите за левскарите

          Станимир Бакалов -
          Левски чрез официалния си сайт даде старт на продажбата на билети за последния мач на отбора от есенния дял на efbet Лига. В неделя...
          Футбол

          Всичко е ясно! Изтеглиха жребия за Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          Днес във Вашингтон беше изтеглен жребият за историческото Световно първенство 2026 г. Припомняме ви, че турнирът в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Не бяхме изключителен отбор след 7:0, нито е някаква трагедия след 0:2

          Николай Минчев -
          Наставникът на Левски – Хулио Веласкес, говори преди гостуването на Спартак Варна от 19-ия кръг на Първа лига. Пресконференцията в петък се проведе по-малко...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions