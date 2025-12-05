Одрусаха ЦСКА и Левски

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след мачовете от 18-ия кръг на efbet Лига. Най-големите финансови санкции има за ЦСКА и Левски, които трябва да платят общо по 3300 лева заради поведението на привържениците си. Освен това, „сините“ са задължени да възстановят щетите на стадион „Александър Шаламанов“ след дербито със Славия, загубено снощи с 0:2.

Решенията на Дисциплинарната комисия:

18-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения –

30 състезатели

Със спиране от състезателни права

ССП

лв.

Райън Бидунга

ФК „Локомотив“ София

1

300

Емануел Оджо Абрахам

ПФК „Ботев“ Пловдив

1

250

Мартин Христов Русков

ПФК „Локомотив“ Пловдив

1

1000

Малик Фал Ндор

ПФК „Добруджа“ Добрич

1

250

Лукас Кардозо Соарес

ПФК „Добруджа“ Добрич

1

1000

Димитър Иванов Евтимов

ПФК „Ботев“ Враца

1

200

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Локомотив“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Добруджа“ гр. Добрич с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Лудогорец“ гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Славия” гр. София съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

18-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

С предупреждения –

13 състезатели

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Пирин“ гр. Благоевград с имуществена санкция в размер на 150 лева.