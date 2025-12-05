ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ внесе вота на недоверие

Ясно е, че правителството не откликна на масовия протест и не подаде оставка. Затова днес – както бе обещано на всички протестиращи и на всички, които не приемат настоящото управление – беше внесен вот на недоверие.
- Реклама -
Това съобщи съпредседателят на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на БГНЕС.
Асен Василев подчерта, че това е първият вот, внесен и с активното участие на най-младото поколение в България. Според него, ако управляващите проявят „грам разум“, те ще подадат оставка. В противен случай, предупреди той, ще последва нов протест.
Съпредседателят на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви, че вотът е внесен с подкрепата на АПСи МЕЧ, за което изказа благодарност. Той настоя за изцяло машинно гласуване и призова за „масови, честни избори и изолиране на Пеевски от политическата сцена“.
Ясно е, че правителството не откликна на масовия протест и не подаде оставка. Затова днес – както бе обещано на всички протестиращи и на всички, които не приемат настоящото управление – беше внесен вот на недоверие.
- Реклама -
Това съобщи съпредседателят на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на БГНЕС.
Асен Василев подчерта, че това е първият вот, внесен и с активното участие на най-младото поколение в България. Според него, ако управляващите проявят „грам разум“, те ще подадат оставка. В противен случай, предупреди той, ще последва нов протест.
Съпредседателят на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви, че вотът е внесен с подкрепата на АПСи МЕЧ, за което изказа благодарност. Той настоя за изцяло машинно гласуване и призова за „масови, честни избори и изолиране на Пеевски от политическата сцена“.
Joro Rosinov Е
Какво предлагаш?
Те, вече са ни разпределили……
Elena Dulgerova , РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове.
Joro Rosinov Това тук, демокрация ли е????
Нямаме стандарт на Швейцария.
Elena Dulgerova , нищо общо с демокрацията. За какъв стандарт говорите? Стандарт с вождове няма- не съществува такъв. В Швейцария има стандарт именно и защото се само-управляват през референдуми от 150 години.