ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ внесе вота на недоверие

Ясно е, че правителството не откликна на масовия протест и не подаде оставка. Затова днес – както бе обещано на всички протестиращи и на всички, които не приемат настоящото управление – беше внесен вот на недоверие.

- Реклама -

Това съобщи съпредседателят на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на БГНЕС.

Асен Василев подчерта, че това е първият вот, внесен и с активното участие на най-младото поколение в България. Според него, ако управляващите проявят „грам разум“, те ще подадат оставка. В противен случай, предупреди той, ще последва нов протест.

Съпредседателят на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви, че вотът е внесен с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което изказа благодарност. Той настоя за изцяло машинно гласуване и призова за „масови, честни избори и изолиране на Пеевски от политическата сцена“.