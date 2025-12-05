НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 06.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          ОФИЦИАЛНО: ПП-ДБ внесе вота на недоверие

          4
          133
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ясно е, че правителството не откликна на масовия протест и не подаде оставка. Затова днес – както бе обещано на всички протестиращи и на всички, които не приемат настоящото управление – беше внесен вот на недоверие.

          - Реклама -
          След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството

          Това съобщи съпредседателят на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на БГНЕС.

          Асен Василев подчерта, че това е първият вот, внесен и с активното участие на най-младото поколение в България. Според него, ако управляващите проявят „грам разум“, те ще подадат оставка. В противен случай, предупреди той, ще последва нов протест.

          АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие

          Съпредседателят на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви, че вотът е внесен с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което изказа благодарност. Той настоя за изцяло машинно гласуване и призова за „масови, честни избори и изолиране на Пеевски от политическата сцена“.

          Ясно е, че правителството не откликна на масовия протест и не подаде оставка. Затова днес – както бе обещано на всички протестиращи и на всички, които не приемат настоящото управление – беше внесен вот на недоверие.

          - Реклама -
          След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството След протестите: ПП-ДБ внася вот на недоверие срещу правителството

          Това съобщи съпредседателят на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) Асен Василев по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на БГНЕС.

          Асен Василев подчерта, че това е първият вот, внесен и с активното участие на най-младото поколение в България. Според него, ако управляващите проявят „грам разум“, те ще подадат оставка. В противен случай, предупреди той, ще последва нов протест.

          АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие АПС: Участваме във внасянето на вота на недоверие

          Съпредседателят на ПП–ДБ Божидар Божанов заяви, че вотът е внесен с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което изказа благодарност. Той настоя за изцяло машинно гласуване и призова за „масови, честни избори и изолиране на Пеевски от политическата сцена“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          4 КОМЕНТАРА

            • Elena Dulgerova , РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
              Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове.

            • Elena Dulgerova , нищо общо с демокрацията. За какъв стандарт говорите? Стандарт с вождове няма- не съществува такъв. В Швейцария има стандарт именно и защото се само-управляват през референдуми от 150 години.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions