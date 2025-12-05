НА ЖИВО
          Огромна загуба: Почина прочут актьор, участвал в „Хавай 5-0“ и „Уокър, тексаският рейнджър“

          Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава е починал на 75-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Той си е отишъл в Санта Барбара, Калифорния, заобиколен от своето семейство, след усложнения вследствие на инсулт, потвърди мениджърът му Марджи Уайнър.

          „Загубата му е неизмерима“

          Мениджърката му сподели емоционално послание:

          „Кари беше рядка душа – щедър, внимателен и безкрайно отдаден на своето изкуство. Загубата му е неизмерима. Сърцето ми е с неговото семейство, приятели и всички, които го обичаха.“

          Кари-Хироюки Тагава – 40 години в киното

          Роден на 27 септември 1950 г. в Токио, той започва актьорската си кариера сравнително късно – на 36 години – след като е работил като фермер, шофьор на лимузина, доставчик на пици и фотожурналист.

          Дебютът му в киното е в отличения с „Оскар“ филм „Последният император“ (1987) на Бернардо Бертолучи. Там започва пътят към над 150 филмови и телевизионни продукции.

          Негови емблематични роли

          В киното

          • „Смъртоносна битка“ (Mortal Kombat)
          • „Близнаци“
          • „Кедри в снега“
          • „Пърл Харбър“
          • „Планетата на маймуните“
          • „Мемоарите на една гейша“ – в ролята на Барона
          • „Електра“
          • „47 ронини“
          В телевизията

          • „Човекът във високия замък“
          • „Стар Трек“
          • „Маями Вайс“
          • „Спасители на плажа“
          • „Ренегат“
          • „Хавай 5-0“
          • „Уокър, тексаският рейнджър“

          Философия и поглед към киното

          Тагава винаги е гледал философски на ролите, които Холивуд системно дава на актьори от азиатски произход. Майка му – театрална актриса – дори го е съветвала да не се захваща с актьорство, „защото за азиатците няма много добри роли“.

          По повод критиките към „Мемоарите на една гейша“ той казва:

          „Какво очакваха? Това не беше документален филм. Освен ако филмът не е направен от японци, всичко е интерпретация.“

          Майстор на бойните изкуства и създател на Ninjah Sportz

          Тагава изучава редица бойни стилове, но се отказва от състезателния аспект:

          „Не ми харесваха борбите и състезанията.“

          Затова създава своя система Ninjah Sportz, която комбинира бойни изкуства с физическа и терапевтична тренировка.

          Наследството на един филмов воин

          Кари-Хироюки Тагава остава в паметта на милиони зрители като актьор с емблематично присъствие – строг, мощен, харизматичен. Често избиран за роли на антагонисти, той сам казваше, че:

          „Истинският злодей е този, който вярва, че е прав.“

          Смъртта му е огромна загуба за киното, а образът му ще продължи да живее чрез ролите, които остават част от попкултурата.

