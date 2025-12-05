Огромна загуба: Почина прочут актьор, участвал в „Хавай 5-0“ и „Уокър, тексаският рейнджър“

Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава е починал на 75-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Той си е отишъл в Санта Барбара, Калифорния, заобиколен от своето семейство, след усложнения вследствие на инсулт, потвърди мениджърът му Марджи Уайнър.

„Загубата му е неизмерима“

Мениджърката му сподели емоционално послание:

„Кари беше рядка душа – щедър, внимателен и безкрайно отдаден на своето изкуство. Загубата му е неизмерима. Сърцето ми е с неговото семейство, приятели и всички, които го обичаха.“

Кари-Хироюки Тагава – 40 години в киното

Роден на 27 септември 1950 г. в Токио, той започва актьорската си кариера сравнително късно – на 36 години – след като е работил като фермер, шофьор на лимузина, доставчик на пици и фотожурналист.

Дебютът му в киното е в отличения с „Оскар“ филм „Последният император“ (1987) на Бернардо Бертолучи. Там започва пътят към над 150 филмови и телевизионни продукции.

Негови емблематични роли

В киното

„Смъртоносна битка“ (Mortal Kombat)

„Близнаци“

„Кедри в снега“

„Пърл Харбър“

„Планетата на маймуните“

„Мемоарите на една гейша“ – в ролята на Барона

– в ролята на Барона „Електра“

„47 ронини“

В телевизията

„Човекът във високия замък“

„Стар Трек“

„Маями Вайс“

„Спасители на плажа“

„Ренегат“

„Хавай 5-0“

„Уокър, тексаският рейнджър“

Философия и поглед към киното

Тагава винаги е гледал философски на ролите, които Холивуд системно дава на актьори от азиатски произход. Майка му – театрална актриса – дори го е съветвала да не се захваща с актьорство, „защото за азиатците няма много добри роли“.

По повод критиките към „Мемоарите на една гейша“ той казва:

„Какво очакваха? Това не беше документален филм. Освен ако филмът не е направен от японци, всичко е интерпретация.“

Майстор на бойните изкуства и създател на Ninjah Sportz

Тагава изучава редица бойни стилове, но се отказва от състезателния аспект:

„Не ми харесваха борбите и състезанията.“

Затова създава своя система Ninjah Sportz, която комбинира бойни изкуства с физическа и терапевтична тренировка.

Наследството на един филмов воин

Кари-Хироюки Тагава остава в паметта на милиони зрители като актьор с емблематично присъствие – строг, мощен, харизматичен. Често избиран за роли на антагонисти, той сам казваше, че:

„Истинският злодей е този, който вярва, че е прав.“

Смъртта му е огромна загуба за киното, а образът му ще продължи да живее чрез ролите, които остават част от попкултурата.