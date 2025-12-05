Огромна загуба: Почина прочут актьор, участвал в „Хавай 5-0“ и „Уокър, тексаският рейнджър“

Японско-американският актьор, майстор на бойни изкуства и каскадьор Кари-Хироюки Тагава е починал на 75-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Той си е отишъл в Санта Барбара, Калифорния, заобиколен от своето семейство, след усложнения вследствие на инсулт, потвърди мениджърът му Марджи Уайнър.
„Загубата му е неизмерима“
Мениджърката му сподели емоционално послание:
Кари-Хироюки Тагава – 40 години в киното
Роден на 27 септември 1950 г. в Токио, той започва актьорската си кариера сравнително късно – на 36 години – след като е работил като фермер, шофьор на лимузина, доставчик на пици и фотожурналист.
Дебютът му в киното е в отличения с „Оскар“ филм „Последният император“ (1987) на Бернардо Бертолучи. Там започва пътят към над 150 филмови и телевизионни продукции.
Негови емблематични роли
В киното
- „Смъртоносна битка“ (Mortal Kombat)
- „Близнаци“
- „Кедри в снега“
- „Пърл Харбър“
- „Планетата на маймуните“
- „Мемоарите на една гейша“ – в ролята на Барона
- „Електра“
- „47 ронини“
В телевизията
- „Човекът във високия замък“
- „Стар Трек“
- „Маями Вайс“
- „Спасители на плажа“
- „Ренегат“
- „Хавай 5-0“
- „Уокър, тексаският рейнджър“
Философия и поглед към киното
Тагава винаги е гледал философски на ролите, които Холивуд системно дава на актьори от азиатски произход. Майка му – театрална актриса – дори го е съветвала да не се захваща с актьорство, „защото за азиатците няма много добри роли“.
По повод критиките към „Мемоарите на една гейша“ той казва:
Майстор на бойните изкуства и създател на Ninjah Sportz
Тагава изучава редица бойни стилове, но се отказва от състезателния аспект:
Затова създава своя система Ninjah Sportz, която комбинира бойни изкуства с физическа и терапевтична тренировка.
Наследството на един филмов воин
Кари-Хироюки Тагава остава в паметта на милиони зрители като актьор с емблематично присъствие – строг, мощен, харизматичен. Често избиран за роли на антагонисти, той сам казваше, че:
Смъртта му е огромна загуба за киното, а образът му ще продължи да живее чрез ролите, които остават част от попкултурата.
Паметни и култови ще останат ролите на Кари Тагава в екшъните „Акция/конфликт в Малко Токио“ с участието на други великани като Брендън Лий и Долф Лундрген, „Смъртоносна битка“ (Mortal combat) от 1995, с участието на Keith Cook и Robin Shou… Кари Тагава е изключителен майстор и експерт по бойни изкуства. Пак роден през 1950 г., и пак тази година, макар и преди няколко месеца, достигна новината за може би най-големият техничар в бойните изкуства, имащ брилянтни техники и съчетания от техники – австралиецът Ричард Нортън – уникален и изключителен МАЙСТОР и БОЕЦ. Обаче и двамата с Кари Тагава завинаги остават безсмъртни – героите никога не умират!!!