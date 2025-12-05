Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети

Омбудсманът Велислава Делчеваизпрати писмо до подуправителя на Българската народна банка (БНБ)Радослав Миленков във връзка с жалби на граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети.
До обществения защитник са постъпили сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББлипсва публично достъпна информация за условията за продажба. Според гражданите комплектите се предлагат само на клиенти на банката, транзакциите са единствено безкасови и не се допуска покупка чрез упълномощено лице, което представлява затруднение за възрастни и трудноподвижни хора.
Жалбите се потвърждават от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., която установява, че ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Освен това са регистрирани случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ и Fibank.
В писмото си омбудсманът подчертава, че тези практики нарушават Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и съпътстващите Указания, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване на самоличността им. Подзаконовият акт също така регламентира възможност за плащане както безкасово, така и в брой и продажба от 1 декември 2025 г. без ограничение само за клиенти на банката.
„От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично“, посочва Делчева.
Омбудсманът предлага на БНБ да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да гарантират равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприемат мерки за правилното прилагане на процедурата.
В позицията си Делчева припомня и Препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети в седмиците преди смяната на валутата, за да се осигури плавно и справедливо преминаване към еврото.
Кукла на конци?!! Тъпанарка?!!😡😡😡😡
Това ли ви вълнува госпожо???
А, за равен достъп до референдум, дали случайно не настоява омбуцманката? Или нещо не и изнася? Дори е глупаво това, за което настоява! Ама, така е с тия!
Само с глупости се занимават
Ако! влезем в ЕЗ, имаме минимум 6 месеца за пълно превъртане на паричната маса от лев към евро! Така, че, „привет“ на европочитателите!
Омбуцмана с кво се занимава…мани-мани
Ivailo Filchev с нищо. Безполезна и безсмислена институция.
Нали ви е ясно ,че еврото няма да влезе докато не приключи делото ….
Павлин Ковачев Нали ви е ясно, че нищо не ви е ясно 🤣
Павлин Ковачев притеснява ме единствено това, че решението е политическо… Дали съдът ще Забрани влизането ни, при положение, че то дава възможност на ЕС да ни преразпределят дълговете на Богатите страни и да им облекчат финансовите системи, натоварвайки нас…
М,бал съм ви монетите м,бал съм ви и вас имаме си левове а другите си ги наврете по дупките🤮😡знам ще ви хареса
иска да внесе напрежение че едва ли не ще се избием първи да си набавим евромонети?
Няма нужда от тях.Делото влязло в съда!
Патка гербава.
Много пара в свирката, както е обичайно за герберастите. Голям интерес но само по продажните медиите .