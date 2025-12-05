НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          България

          Омбудсманът настоява за равен достъп до стартовите комплекти с евромонети

          Снимка: БГНЕС
          Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Радослав Миленков във връзка с жалби на граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети.

          До обществения защитник са постъпили сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББ липсва публично достъпна информация за условията за продажба. Според гражданите комплектите се предлагат само на клиенти на банката, транзакциите са единствено безкасови и не се допуска покупка чрез упълномощено лице, което представлява затруднение за възрастни и трудноподвижни хора.

          Жалбите се потвърждават от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., която установява, че ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Освен това са регистрирани случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ и Fibank.

          В писмото си омбудсманът подчертава, че тези практики нарушават Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и съпътстващите Указания, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване на самоличността им. Подзаконовият акт също така регламентира възможност за плащане както безкасово, така и в брой и продажба от 1 декември 2025 г. без ограничение само за клиенти на банката.

          „От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично“, посочва Делчева.

          Омбудсманът предлага на БНБ да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да гарантират равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприемат мерки за правилното прилагане на процедурата.

          В позицията си Делчева припомня и Препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети в седмиците преди смяната на валутата, за да се осигури плавно и справедливо преминаване към еврото.

