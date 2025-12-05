Опасни химикали и наркотици иззети при акция в Бургаския кв. „Победа“ (СНИМКИ)

Служители на Първо районно управление – Бургас иззеха опасни химикали и наркотични вещества при претърсване на двуетажна постройка в квартал „Победа“, обитавана от 45-годишен мъж, добре познат на органите на реда. Той е задържан за срок до 24 часа.

- Реклама -

При операцията са открити и иззети бутилки с киселина, корселин, йод, ацетон, както и люспи за почистване, червено прахообразно вещество (фосфор), електронна везна, пакет с надпис „MCM“ с тегло около 200 г, както и около 20 г амфетамин.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.