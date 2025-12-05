НА ЖИВО
          Орбан: Ще съдим ЕК, ако заобиколи ветото ни за санкциите

          Унгария ще заведе дело срещу Европейската комисия, ако тя предприеме действия за заобикаляне на ветото на Будапеща върху планираните санкции, насочени към закупуването на руски газ и петрол. Това заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за унгарското обществено радио, цитирано от агенция МТИ.

          Според Орбан Брюксел действа „непочтено“, като представя забраната за внос на руски енергийни ресурси не като санкционна мярка, а като част от търговската политика. Така, по думите му, ЕС би могъл да приеме решението с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие — което би заобиколило унгарското вето.

          Орбан: „ЕС действа напълно незаконно“

          Премиерът остро разкритикува подхода на Европейската комисия:

          „Това е явно нарушение на принципа на правовата държава. Брюксел играе непочтено… ЕС загърбва върховенството на закона и злоупотребява с властта си.“

          Орбан уточни, че евентуален съдебен процес ще бъде дълъг и няма да даде незабавен резултат, но Будапеща е длъжна да изпрати „ясен сигнал“, че подобно поведение от страна на ЕС е недопустимо.

          Той още веднъж подчерта, че Унгария няма да приеме санкции, застрашаващи сигурността на нейното енергийно снабдяване.

          - Реклама -

