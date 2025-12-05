Орбан: Ще съдим ЕК, ако заобиколи ветото ни за санкциите

Унгария ще заведе дело срещу Европейската комисия, ако тя предприеме действия за заобикаляне на ветото на Будапеща върху планираните санкции, насочени към закупуването на руски газ и петрол. Това заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за унгарското обществено радио, цитирано от агенция МТИ.
Според Орбан Брюксел действа „непочтено“, като представя забраната за внос на руски енергийни ресурси не като санкционна мярка, а като част от търговската политика. Така, по думите му, ЕС би могъл да приеме решението с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие — което би заобиколило унгарското вето.
Орбан: „ЕС действа напълно незаконно“
Премиерът остро разкритикува подхода на Европейската комисия:
Орбан уточни, че евентуален съдебен процес ще бъде дълъг и няма да даде незабавен резултат, но Будапеща е длъжна да изпрати „ясен сигнал“, че подобно поведение от страна на ЕС е недопустимо.
Той още веднъж подчерта, че Унгария няма да приеме санкции, застрашаващи сигурността на нейното енергийно снабдяване.
Торбан е срам за Европа!
Ще съдиш путин!
Ма излизайте от Европа бе🤔😂😂😂
Petar Iliev Petrov сакън, той ще си ходи на следващите избори 😁
Къде ще я съдите,кой съд, на кой слугува тоя и всички съдилища у европата? Изказвания за първокласници. Ефективния съд е един единствен-напускане на еврогейския съюз.
Така се брани народ икономка и държава! твърдо и решително с увереност какво е вредно и какво полезно за хората
Dimas Wolf Така се бранят рубли,сигурно му плащат с вагони че рублата никаква я няма.
Dimas Wolf а нашите дупедавци – през 10 дни сменят знамето- ту на Украйна, ту на Русия, но не и българското
Марш в ада гнусна путинска пачавро!!
Ето това е истински политик, който защитава националните интереси на страната си, а не като нашите продажни и безгръбначни мижитурки.