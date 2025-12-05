НА ЖИВО
          От футболния съюз определиха съдийските екипи за последния есенен кръг от Първа лига

          Любослав Любомиров ще бъде главен арбитър на дербито между Черно море и ЦСКА

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Реферът Любослав Любомиров ще ръководи двубоя от 19-ия кръг на футболната Първа лига между Черно море и ЦСКА в събота (6 декември), информираха от Българския футболен съюз.

          Валентин Станчев Железов получи назначение за главен съдия на срещата между Спартак Варна и Левски, която ще се играе в неделя (7 декември).

          Мачът между Берое и Септември пък беше поверен на Християна Гутева.

          Съдийски назначения за срещите от 19 кръг на Първа лига:

          6 декември 2025 г., събота, 12:30 ч.
          Футболен клуб Локомотив София 1929 ЕАД – ПФК Ботев АД
          ГС:Венцислав Георгиев Митрев АС1:Петър Велизаров Митрев АС2:Тодор Василев Вуков
          4-ТИ:Ивайло Красимиров Ненков ВАР:Васил Петров Минев АВАР:Геро Георгиев Писков
          СН:Ичко Лозев Лозев

          6 декември 2025 г., събота, 15:00 ч.
          ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД – ПФК Арда Кърджали 1924
          ГС:Никола Антонов Попов АС1:Георги Йорданов Дойнов АС2:Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Мартин Живков Великов АВАР:Тодор Недялков Киров
          СН:Мартин Живков Богдев

          6 декември 2025 г., събота, 17:30 ч.
          ПФК Черно море АД – Професионален футболен клуб ЦСКА ЕАД
          ГС:Любослав Бисеров Любомиров АС1:Георги Пламенов Тодоров АС2:Мартин Емилов Венев
          4-ТИ:Георги Петров Стоянов ВАР:Радослав Петров Гидженов АВАР:Кристиян Николов Колев
          СН:Станислав Георгиев Тодоров

          7 декември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
          ПФК Берое-Стара Загора – ПФК Септември Сф
          ГС:Християна Красимирова Гутева АС1:Мирослав Максимов Иванов АС2:Георги Любомиров Минев
          4-ТИ:Димо Стоянов Димов ВАР:Кристиян Николов Колев АВАР:Георги Петров Стоянов
          СН:Радан Василев Мирянов

          7 декември 2025 г., неделя, 17:00 ч.
          Футболен клуб Спартак 1918 – ПФК Левски
          ГС:Валентин Станчев Железов АС1:Станимир Илков Илков АС2:Васил Стоянов Шавов
          4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов ВАР:Волен Валентинов Чинков АВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски
          СН:Камен Михайлов Алексиев

          8 декември 2025 г., понеделник, 15:00 ч.
          ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – Футболен клуб Добруджа 1919
          ГС:Стоян Панталеев Арсов АС1:Иво Николаев Колев АС2:Павлета Веселинова Рашкова
          4-ТИ:Георги Георгиев Спасов ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР:Васил Петров Минев
          СН:Александър Костадинов Костадинов

          8 декември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Славия 1913
          ГС:Георги Милков Гинчев АС1:Мартин Тодоров Мачев АС2:Илиян Петров Капарашев
          4-ТИ:Георги Димитров Давидов ВАР:Димитър Димитров Димитров АВАР:Мартин Иванов Марков
          СН:Георги Крумов Виделов

          9 декември 2025 г., вторник, 17:30 ч.
          ПФК Ботев Враца – ПФК Монтана 1921
          ГС:Драгомир Димитров Драганов АС1:Владимир Тодоров Ташков АС2:Теодор Пешев Петров
          4-ТИ:Тодор Недялков Киров ВАР:Георги Николов Кабаков АВАР:Денислав Йорданов Сталев
          СН:Цветан Георгиев Георгиев

          Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

