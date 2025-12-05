Пет дрона са били засечени по маршрута на Зеленски над Ирландия

Ирландски военен кораб е засекъл пет дрона в близост до въздушния маршрут на полета на украинския президент Володимир Зеленски, който в понеделник бе на държавно посещение в страната. За случая съобщиха местни медии, цитирани от „Ройтерс“.

- Реклама -

Инцидентът е породил сериозни опасения за сигурността, тъй като е бил възприет като възможен опит за намеса във въздушния коридор, пише в. „Айриш Таймс“. Впоследствие обаче е уточнено, че самолетът на украинската делегация, който е пристигнал по-рано от планираното, не е бил в реална опасност.

Украинската делегация е кацнала в Ирландия късно в понеделник и отпътувала на следващия ден в рамките на европейска обиколка за събиране на подкрепа за Киев, докато Русия продължава настъплението си във войната.

Украинските медии цитират съветника на Зеленски Дмитро Литвин, който посочва, че властите в Киев са били информирани за инцидента с дроновете:

„Страната домакин е отговорна за сигурността. Според техните данни е имало дронове, но те не са повлияли на посещението и не е имало нужда от промяна в програмата му“, пояснява Литвин.

Случаят се вписва в тенденцията от последните месеци, при която неидентифицирани дронове нарушават въздушния трафик в Европа. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи тези инциденти като форма на „хибридна война“.

Според уебсайта „Джърнъл“, който пръв съобщи за дроновете над летището в Дъблин, безпилотните устройства са достигнали точката, където се е очаквало да премине самолетът на Зеленски, точно в момента на предполагаемото прелитане.

Започва разследване

Компетентните служби разследват дали дроновете са били пуснати от сушата, или от неидентифициран кораб в морето. Първоначално те са били засечени на около 20 км североизточно от летището в Дъблин, уточняват местните медии.

Ирландските отбранителни сили отказват да предоставят подробности, позовавайки се на съображения за сигурност.