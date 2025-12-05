Пет дрона са били засечени по маршрута на Зеленски над Ирландия

Ирландски военен кораб е засекъл пет дрона в близост до въздушния маршрут на полета на украинския президент Володимир Зеленски, който в понеделник бе на държавно посещение в страната. За случая съобщиха местни медии, цитирани от „Ройтерс“.
Инцидентът е породил сериозни опасения за сигурността, тъй като е бил възприет като възможен опит за намеса във въздушния коридор, пише в. „Айриш Таймс“. Впоследствие обаче е уточнено, че самолетът на украинската делегация, който е пристигнал по-рано от планираното, не е бил в реална опасност.
Украинската делегация е кацнала в Ирландия късно в понеделник и отпътувала на следващия ден в рамките на европейска обиколка за събиране на подкрепа за Киев, докато Русия продължава настъплението си във войната.
Украинските медии цитират съветника на Зеленски Дмитро Литвин, който посочва, че властите в Киев са били информирани за инцидента с дроновете:
Случаят се вписва в тенденцията от последните месеци, при която неидентифицирани дронове нарушават въздушния трафик в Европа. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи тези инциденти като форма на „хибридна война“.
Според уебсайта „Джърнъл“, който пръв съобщи за дроновете над летището в Дъблин, безпилотните устройства са достигнали точката, където се е очаквало да премине самолетът на Зеленски, точно в момента на предполагаемото прелитане.
Започва разследване
Компетентните служби разследват дали дроновете са били пуснати от сушата, или от неидентифициран кораб в морето. Първоначално те са били засечени на около 20 км североизточно от летището в Дъблин, уточняват местните медии.
Ирландските отбранителни сили отказват да предоставят подробности, позовавайки се на съображения за сигурност.
Боже и извън земните вече носят бяло на Зелето!!!
Е .. що не гО фраснаха ?! или те си летят за кеф само .. 😎 глупости пак
номера на мошенцето
Егати анти- телевизията! Само пет ли?
НЛО не е ли прихванато?
Dimas Wolf Да имало е на 2 линии в.. самолета!!
Иван Илиев знаех си че смрадливо Зеленско човече е виновно
И как така един поне не се вряза в тоя наркомана
Ясен Янков Идиотите не са на изчезване! Ти водиш класацията!
Nikolina Gerdzhikova що не ходиш на кални бани,че да свикваш с пръста,и се научи да пишеш
Ясен Янков ти си за там! Абсолютен!
Ясен Янков дават му да шмърка нещо “гнило” ….Путин е виновен и за това !
Толкова хубави неща си шмъркаше човека преди …а сега ?!?!😢
Нищо няма да спаси от разруха фашистка Русия! Скоро ще се разпадне ! Свиквайте!
Ivelina Sotirova това ли сънува 🤣🤣🤣🤣
Ivelina Sotirova Не и преди да се разпадне цял свят
Ivelina Sotirova само в мокрите ви сънища🤣🤣🤣
Ivelina Sotirova пияна ли си ?
Ivelina Sotirova Ивелинче,то театър ,театър,ама май си прекалила с виното!!!