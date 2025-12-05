НА ЖИВО
          Под ръководството на Зафиров: НССЕИВ отчете ключови напредъци в образованието и здравеопазването

          Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет проведе първото си редовно заседание под ръководството на вицепремиера Атанас Зафиров.

          По време на срещата бе избран нов ротационен зам.-председател – Асен Колев от сдружение „Инфорома“. Актуализиран беше и съставът на Комисията, която следи изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030). НССЕИВ одобри и административния мониторингов доклад за напредъка по стратегията през 2024 г.

          Образование: повече деца в системата, повече медиатори

          Докладът отчита значими подобрения в няколко ключови сектора. В образованието акцентите включват:

          • 6252 деца и ученици, които никога не са били записвани в образователната система, вече са включени към старта на учебната 2024–2025 г.;
          • 9000 деца, за които българският не е майчин език, са получили допълнителна подкрепа по европейски проект;
          • 1308 образователни медиатори са назначени през 2024 г.;
          • Подкрепа за училища и детски градини в посока преодоляване на сегрегацията, с финансиране както от националния бюджет, така и от ЕС.

          Здравеопазване: разширен достъп и двойно повече изследвания

          В сферата на здравеопазването докладът отчита:

          • разширена акушерска помощ за здравно неосигурени жени;
          • допълнителни диагностични изследвания за деца и бременни извън обхвата на задължителното осигуряване;
          • удвояване на броя на извършените изследвания – от около 18 000 (2021–2022 г.) до близо 36 000 (2023–2024 г.);
          • увеличение на броя на здравните медиатори до 322 през 2024 г., разширявайки обхвата на общините, в които работят.

          3. Три милиона българи ги погребаха, два милиона пенсионираха, три милиона ни ограбиха, измамиха, разболяха, превърнаха в бедни и безработни, и ни забравиха!? Хиляди пострадали от ПТП, лекарски грешки, от МВР, прокуратура и съд!? И само обещания за Нац.Дет. Болница, за Здравеопазване, образование и др., а за елита и властта милиони и бонуси, и по улиците бездомни хора забравени от институциите и държавата ни!? Хаос и беззаконие и 36 г. Ад за съвестните, работливите и Рай за корумпираните!? Никнат милионери и умират от глад и студ деца, бедни, и пенсионери!? И ни имат за стадо…!? А те харчат милиарди и крадат, и няма нито съд, нито затвор за престъпленията им!?

