Под ръководството на Зафиров: НССЕИВ отчете ключови напредъци в образованието и здравеопазването

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет проведе първото си редовно заседание под ръководството на вицепремиера Атанас Зафиров.

По време на срещата бе избран нов ротационен зам.-председател – Асен Колев от сдружение „Инфорома“. Актуализиран беше и съставът на Комисията, която следи изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030). НССЕИВ одобри и административния мониторингов доклад за напредъка по стратегията през 2024 г.

Образование: повече деца в системата, повече медиатори

Докладът отчита значими подобрения в няколко ключови сектора. В образованието акцентите включват:

6252 деца и ученици , които никога не са били записвани в образователната система, вече са включени към старта на учебната 2024–2025 г.;

, които никога не са били записвани в образователната система, вече са включени към старта на учебната 2024–2025 г.; 9000 деца , за които българският не е майчин език, са получили допълнителна подкрепа по европейски проект;

, за които българският не е майчин език, са получили допълнителна подкрепа по европейски проект; 1308 образователни медиатори са назначени през 2024 г.;

са назначени през 2024 г.; Подкрепа за училища и детски градини в посока преодоляване на сегрегацията, с финансиране както от националния бюджет, така и от ЕС.

Здравеопазване: разширен достъп и двойно повече изследвания

В сферата на здравеопазването докладът отчита: