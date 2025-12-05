НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Покровск – превзет, Мирноград – обкръжен, а руската армия следва „по петите“ отстъпващите ВСУ към линията Гришино-Белицкое

          9
          1996
          Покровско-Мирноградска агломерация
          Покровско-Мирноградска агломерация
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Битката за Покровск и Мирноград отива към своя край. Докато украинските информационни ресурси разпространяват съобщения за „тежка, но контролируема ситуация“, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват на северозапад, а руската армия ги следва „по петите“ към линията Гришино-Белицкое, пише „Рибар“.

          - Реклама -

          Руските части вече са установили пълен контрол над горските пояси между Покровск и Красний Лиман, изтласквайки ВСУ от позициите им близо до бившия агропромишлен комплекс „Инвест“ и съседния път. В резултат на това части на руската групировка войски „Център“ физически са обградили остатъците от гарнизона в северната част на Мирноград.

          Отделни членове на украинските сили се опитват да излязат от „котела“, но това вече е практически невъзможно. Няколкостотин военнослужещи от украинските въоръжени сили остават в самия град, но те на практика не оказват организирана съпротива.

          Най-тежките боеве сега са се преместили на линията Гришино-Белицкое. Руските войски следват „по петите“ на отстъпващите украински сили и се опитват да установят контрол над тези селища, което ще позволи на групировка войски „Център“ да развие настъпление към още един голям град – Доброполе.

          Битката за Покровск и Мирноград отива към своя край. Докато украинските информационни ресурси разпространяват съобщения за „тежка, но контролируема ситуация“, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват на северозапад, а руската армия ги следва „по петите“ към линията Гришино-Белицкое, пише „Рибар“.

          - Реклама -

          Руските части вече са установили пълен контрол над горските пояси между Покровск и Красний Лиман, изтласквайки ВСУ от позициите им близо до бившия агропромишлен комплекс „Инвест“ и съседния път. В резултат на това части на руската групировка войски „Център“ физически са обградили остатъците от гарнизона в северната част на Мирноград.

          Отделни членове на украинските сили се опитват да излязат от „котела“, но това вече е практически невъзможно. Няколкостотин военнослужещи от украинските въоръжени сили остават в самия град, но те на практика не оказват организирана съпротива.

          Най-тежките боеве сега са се преместили на линията Гришино-Белицкое. Руските войски следват „по петите“ на отстъпващите украински сили и се опитват да установят контрол над тези селища, което ще позволи на групировка войски „Център“ да развие настъпление към още един голям град – Доброполе.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Кризисен щаб в действие: кораб под флага на Гана аварира край Ахтопол

          Дамяна Караджова -
          Кораб под флага на Гана е останал блокиран в Черно море в района на фара на Ахтопол
          Война

          Русия спусна на вода нов боен кораб

          Иван Христов -
          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“,...
          Война

          DeepState: Руската армия настъпва в северната част на Донецка област

          Иван Христов -
          Руската армия са напреднали близо до три града в Донецка област, съобщава украинският ресурс DeepState. По-конкретно, руснаците са напреднали северно от Ямпол, към Лиман и...

          9 КОМЕНТАРА

          1. Пак ли го превзеха тоя Покровск 😂😂😂 за десети път тоя месец! Явно след работни време се прибират и на другия ден пак го превземат 😂

          4. Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
            Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
            Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит

          5. Ще има марш по Червения площад ,също като 1944г.Колелото
            на историята се върти.Каквото е било ще бъде.

            • Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
              Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
              Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит

            • Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
              Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
              Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions