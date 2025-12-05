Битката за Покровск и Мирноград отива към своя край. Докато украинските информационни ресурси разпространяват съобщения за „тежка, но контролируема ситуация“, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват на северозапад, а руската армия ги следва „по петите“ към линията Гришино-Белицкое, пише „Рибар“.
- Реклама -
Руските части вече са установили пълен контрол над горските пояси между Покровск и Красний Лиман, изтласквайки ВСУ от позициите им близо до бившия агропромишлен комплекс „Инвест“ и съседния път. В резултат на това части на руската групировка войски „Център“ физически са обградили остатъците от гарнизона в северната част на Мирноград.
Отделни членове на украинските сили се опитват да излязат от „котела“, но това вече е практически невъзможно. Няколкостотин военнослужещи от украинските въоръжени сили остават в самия град, но те на практика не оказват организирана съпротива.
Най-тежките боеве сега са се преместили на линията Гришино-Белицкое. Руските войски следват „по петите“ на отстъпващите украински сили и се опитват да установят контрол над тези селища, което ще позволи на групировка войски „Център“ да развие настъпление към още един голям град – Доброполе.
Битката за Покровск и Мирноград отива към своя край. Докато украинските информационни ресурси разпространяват съобщения за „тежка, но контролируема ситуация“, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват на северозапад, а руската армия ги следва „по петите“ към линията Гришино-Белицкое, пише „Рибар“.
- Реклама -
Руските части вече са установили пълен контрол над горските пояси между Покровск и Красний Лиман, изтласквайки ВСУ от позициите им близо до бившия агропромишлен комплекс „Инвест“ и съседния път. В резултат на това части на руската групировка войски „Център“ физически са обградили остатъците от гарнизона в северната част на Мирноград.
Отделни членове на украинските сили се опитват да излязат от „котела“, но това вече е практически невъзможно. Няколкостотин военнослужещи от украинските въоръжени сили остават в самия град, но те на практика не оказват организирана съпротива.
Най-тежките боеве сега са се преместили на линията Гришино-Белицкое. Руските войски следват „по петите“ на отстъпващите украински сили и се опитват да установят контрол над тези селища, което ще позволи на групировка войски „Център“ да развие настъпление към още един голям град – Доброполе.
Пак ли го превзеха тоя Покровск 😂😂😂 за десети път тоя месец! Явно след работни време се прибират и на другия ден пак го превземат 😂
Mumun Bahri Ченгене миллет 🤣🤣🤣🖕
Украинците вече напредват ли към Киев?
Dimas Wolf Успешно и геройски и руснаците панически бягат след тях !!
Стига с тоя Покровск, за 465- и път го превземат и ZERO!
Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит
Ще има марш по Червения площад ,също като 1944г.Колелото
на историята се върти.Каквото е било ще бъде.
Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит
Било световна война неграмотник в която срещу нацистка Германия воюват Англия ,Франция,САЩ,Канада,Авсрралия….
Като САЩ снабдяват с сериозна помощ оръжия,самолети,танкове,камиони по договора ,,Наем заем“ без която руската отбрана е обречена това е признато и от руски военни.Освен че го спасяват от глад на няколко пъти
Това което носи болшевиките е концлагери ,диктатура, посегателства на над църковни служители ,окупация на чужди народи и утопията на комунизма и логичен разпад и фалит