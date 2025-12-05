Битката за Покровск и Мирноград отива към своя край. Докато украинските информационни ресурси разпространяват съобщения за „тежка, но контролируема ситуация“, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отстъпват на северозапад, а руската армия ги следва „по петите“ към линията Гришино-Белицкое, пише „Рибар“.

Руските части вече са установили пълен контрол над горските пояси между Покровск и Красний Лиман, изтласквайки ВСУ от позициите им близо до бившия агропромишлен комплекс „Инвест“ и съседния път. В резултат на това части на руската групировка войски „Център“ физически са обградили остатъците от гарнизона в северната част на Мирноград.

Отделни членове на украинските сили се опитват да излязат от „котела“, но това вече е практически невъзможно. Няколкостотин военнослужещи от украинските въоръжени сили остават в самия град, но те на практика не оказват организирана съпротива.

Най-тежките боеве сега са се преместили на линията Гришино-Белицкое. Руските войски следват „по петите“ на отстъпващите украински сили и се опитват да установят контрол над тези селища, което ще позволи на групировка войски „Център“ да развие настъпление към още един голям град – Доброполе.