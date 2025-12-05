Последните в левове – днес започва изплащането на декемврийските пенсии

Изплащането на последните пенсии в левове ще започне на 5 декември и ще продължи до 19 декември, съобщават от НОИ. Паралелно с редовните плащания ще бъдат преведени и коледните добавки в размер на 120 лева.

Еднократната помощ ще бъде изплатена на всички пенсионери, чиято пенсия или сбор от пенсиите – заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г. – достига до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще могат да разполагат с тях още на 5 декември.

По данни на НОИ към 30 юни 2025 г. в България има общо 2 056 378 пенсионери.