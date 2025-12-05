Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

Правителството, синдикатите и работодателските организации постигнаха пълно съгласие по преработения Бюджет 2026, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори, предаде репортер на БГНЕС.

Петкова подчерта, че срещата е била „изключително ползотворна“, а предварителният компромис, постигнат още вчера между синдикатите и бизнеса, е улеснил окончателните преговори днес.

Ключовите решения в новия вариант на бюджета

Министърът обяви основните точки, по които е постигнато съгласие:

Отпада увеличаването на данък дивидент

Отпада изискването за СУПТО

Няма да се вдига осигурителната вноска

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро

Заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ се отвързват от средната заплата

Капиталовата програма се намалява с 450 млн. евро

Разходите са равни на 40,1% от БВП

Петкова подчерта, че постигането на баланс между всички социални партньори е ключов фактор за предвиждането на устойчив и реалистичен бюджет за следващата година.