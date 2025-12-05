Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

Правителството, синдикатите и работодателските организации постигнаха пълно съгласие по преработения Бюджет 2026, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори, предаде репортер на БГНЕС.
Петкова подчерта, че срещата е била „изключително ползотворна“, а предварителният компромис, постигнат още вчера между синдикатите и бизнеса, е улеснил окончателните преговори днес.
Ключовите решения в новия вариант на бюджета
Министърът обяви основните точки, по които е постигнато съгласие:
Отпада увеличаването на данък дивидент
Отпада изискването за СУПТО
Няма да се вдига осигурителната вноска
Максималният осигурителен доход остава 2300 евро
Заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ се отвързват от средната заплата
Капиталовата програма се намалява с 450 млн. евро
Разходите са равни на 40,1% от БВП
Петкова подчерта, че постигането на баланс между всички социални партньори е ключов фактор за предвиждането на устойчив и реалистичен бюджет за следващата година.
