      събота, 06.12.25
          Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026

          Правителството, синдикатите и работодателските организации постигнаха пълно съгласие по преработения Бюджет 2026, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори, предаде репортер на БГНЕС.

          Петкова подчерта, че срещата е била „изключително ползотворна“, а предварителният компромис, постигнат още вчера между синдикатите и бизнеса, е улеснил окончателните преговори днес.

          Ключовите решения в новия вариант на бюджета

          Министърът обяви основните точки, по които е постигнато съгласие:

          • Отпада увеличаването на данък дивидент
          • Отпада изискването за СУПТО
          • Няма да се вдига осигурителната вноска
          • Максималният осигурителен доход остава 2300 евро
          • Заплатите в сектор „Сигурност“ и „Отбрана“ се отвързват от средната заплата
          • Капиталовата програма се намалява с 450 млн. евро
          • Разходите са равни на 40,1% от БВП

          Петкова подчерта, че постигането на баланс между всички социални партньори е ключов фактор за предвиждането на устойчив и реалистичен бюджет за следващата година.

          19 КОМЕНТАРА

          2. Нали са от едно“Котило“ как няма да се погодят! Гарван гарвано око не вади!😡

          4. Не.1. Не предвиждат да съкратят 5500 трайно незаети щатни бройки в бюджетния сектор, както поиска бизнеса, и ще трябва да им осигурят заплатите, които ще си разпределят като бонуси. 2. Увеличават всички заплати в държавния сектор с 10%, което е над ръста на инфлацията.

          5. Като ги гледам тия, един няма с минимална заплата или пенсия. Те оправиха своите мераци, мислите ли, че ще мислят за тези, които работят за тях? А синдикатите? Те са удобен параван. И ще гледам как ,,спасителите“’ от ПП-ДБ сядат удобно в парламента, доволни от постигнатата си цел! Късмет, народе, с тия ненаситни лами!

          6. не съм доволен искам по голяма заплата европеиска и оставка и затвор за управляващите

          7. Докато си ненамалите ваще заплати ,синдикати ,работодатели ,полицай ,прокурорите, съдй и всички с големи заплати намалите да стане !
            Оставка !

          9. Не.ОСТАВКА.ЗАТВОР.И ВСЕКИ ОТ ПАРЛАМЕНТА,ОТ МИНИСТРИ И РАЗНИ ПОДОБНИ ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ И ДА ГИ ДАДАТ НА БЕДНИЯТ НАРОД.БЕЗСРАМНИЦИ,БЕЗДУШНИЦИ,НАГЛЕДЦИ,МОШЕНИЦИ,КРАДЦИ,ПРЕДАТЕЛИ…………

          10. Затвор за Теменужка,Гроздан ,Желязков ,Ради Горанов и цялата корумпирана сган,дето се наричат ПОЛИТИЦИ!

          13. Тъй като не разбрахме КОЙ направи бюджета , съм склонна да мисля , че Кристин Лагард го изпрати по пощальонката Сталинка на Теменужка ! ОСТАВКА на тиквата и прасето !

          14. И това е заблуда.
            След месец ще започнат милиардните заеми.
            Замазване на очите.
            Някой каза ли колко е финансовият дефицит.
            Или няма въобще дефицит?

            • Станимира Станева ме че са чевръсти
              Това е дубъла готов резерв.
              Те за една година не могат да направят бюджета ,а за часове могат.

          18. Правителството, синдикатите и работодателите се обединиха около преработения Бюджет 2026
            Петкова подчерта, че постигането на баланс между всички социални партньори е ключов фактор за предвиждането на устойчив и реалистичен бюджет за следващата година.
            Вече не става дума за баланси! България трябва да престане да виси на скрипеца и да се чекне и прави баланси за удоволствието на бандиската щайка разбойници в парламента!!! Падне ли България???!!! Ешафод за вас няма да търсим!!!

