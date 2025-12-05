Процесът по издигане на единна кандидатура за президент от демократичното пространство е в ход, а партиите от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) са поели ангажимент за общо действие. Това стана ясно от думите на политолога и ръководител на катедра „Политология“ в Софийския университет проф. Светослав Малинов в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.
Инициативата е подета от т.нар. „Форум за демократично действие“, в който влизат общественици и анализатори като Илиян Василев, Калин Манолов, Евгений Дайнов, Бойко Станкушев, Александър Кьосев и проф. Нели Огнянова. Целта на групата е да подпомогне партиите чрез създаване на процедура за първични избори, която да излъчи убедителна фигура.
Той подчерта, че благодарение на подписаното споразумение партиите вече имат „една степен повече доверие помежду си“.
Опасност от предсрочни парламентарни избори
В разговора бе обсъдена и вероятността от политическа дестабилизация. Според Малинов, ако се стигне до падане на правителството и „завъртане на рулетката“ с мандатите, страната може да отиде на предсрочни избори през април или май (2026 г.). Това би съвпаднало с периода, в който трябва да се проведат първичните избори за президент.
„Това е съвсем друга ситуация“, предупреди професорът. Той отбеляза, че при такъв сценарий усилията за процедурите може да останат без резултат, но усилията за обединение ще бъдат възнаградени. Малинов акцентира върху протестите и нагласите на младите хора, определяни като „поколението Z“, които променят общата картина.
Профилът на новия президент
Относно личността на бъдещия кандидат, проф. Малинов бе категоричен, че не трябва да се търси „обичайната партийна фигура“. Той настоя, че кандидатът трябва да може да общува ценностно с новото поколение, което няма спомени от тоталитаризма.
Той направи исторически паралел с 1996 г. и кандидатурата на Петър Стоянов:
Ерозия в електората на ГЕРБ
Политологът коментира и процесите в ГЕРБ, като изрази мнение, че тече „истинска тежка ерозия“ на традиционния електорат на партията заради взаимодействията с Делян Пеевски.
Крайната цел на демократичното обединение е не просто достойно представяне, а реална победа.
