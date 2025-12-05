Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със смъртни случаи. Държавното обвинение внесе два протеста пред Софийския апелативен съд, настоявайки за по-строги мерки за неотклонение.

- Реклама -

Трагичните инциденти се разиграха в нощта на 1 декември. Около 01:40 ч. сръбски тежкотоварен камион, управляван от В. А., блъсна и уби 61-годишен мъж, движещ се по платното на Северната скоростна тангента. Заради произшествието районът бе отцепен от полицейски екипи до сутринта.

Няколко часа по-късно, в 04:20 ч., джип БМВ Х3, шофиран от Мирослав Василев, се вряза в патрулен автомобил на булевард „Рожен“. При удара на място загина 42-годишният служител на МВР Георги Каменов, който оставя съпруга и 13-годишна дъщеря. Първоначалните данни сочат, че Василев е управлявал автомобила със скорост от 149 км/ч при ограничение от 90 км/ч.

Въпреки настояването на СГП за задържане под стража поради опасност от укриване и извършване на нови престъпления, съдът определи гаранция от 1000 лева за сръбския водач и 5000 лева за Мирослав Василев. Тези решения предизвикаха остро недоволство сред полицейските синдикати и сдружението „Ангели на пътя“.

В мотивите си към протеста прокурорите изтъкват, че наложените мерки не отговарят на високата обществена опасност на деянията и настояват апелативните съдии да върнат извършителите в ареста. Към момента на двамата обвиняеми са отнети свидетелствата за управление и им е наложена забрана да напускат страната.