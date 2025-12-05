НА ЖИВО
          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на демонстрациите протича основно през социалните мрежи. За пета поредна вечер жителите на Ямбол се събраха на централния площад със скандирания „Оставка“ и „Не на мафията“, след което преминаха в шествие. Във Видин граждани протестираха за четвърти път на площад „Бдинци“, развявайки знамена и викайки „Мафия“. В Стара Загора недоволни също се събраха пред сградата на общината.

          На фона на общественото напрежение, парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) внесе шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. От коалицията посочиха като основен акцент в мотивите „провалът на икономическата политика“ и използваха репликата „Икономиката, глупако“. Асен Василев заяви, че „властта не е чула посланието на масовия протест, който се проведе преди дни, и не е предприела очакваната оставка“.

          Междувременно управляващите постигнаха напредък в преговорите със социалните партньори. Синдикатите, бизнесът и правителството се обединиха около мерките, заложени във втория вариант на проекта на Закон за държавния бюджет, както и бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година. Финансовият министър Теменужка Петкова обяви на брифинг, че е постигнато съгласие по основните параметри и благодари на партньорите. Очаква се бюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник.

