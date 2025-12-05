НА ЖИВО
      събота, 06.12.25
          България

          Радев награди огнеборци и доброволци за борбата с пожарите

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Държавният глава Румен Радев удостои с Почетния знак на президента главен инспектор Пламен Петков, инспектор Гьоко Вълчанов, Стелиян Хараланов, Явор Хаджиев и Тодор Грозданов за техния активен принос в овладяването на пожарите през тази година и за важната им роля в националната сигурност. Отличията бяха връчени на официална церемония в президентството по повод Деня на доброволеца.

          В речта си президентът отбеляза, че от миналото лято страната се сблъсква с тежки предизвикателства заради високите температури и серията мащабни пожари, които са застрашили живота и имуществото на хиляди граждани, както и природата и инфраструктурата в редица региони. Той подчерта, че наградените пожарникари са били „на първа линия“ в борбата с огъня, демонстрирайки професионализъм, воля и устойчивост.

          Радев изрази признателност към служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за техния опит, своевременните решения и умения да ръководят силите в сложни обстановки. Президентът благодари и на доброволците за тяхната самоотверженост, морал и постоянна ангажираност, както и на семействата на отличените за тяхната подкрепа.

          От името на наградените думата взе главен инспектор Пламен Петков, който заяви, че разглежда отличието като признание за всички служители, работещи ежедневно в риск и често оставащи незабелязани. Той благодари на своя екип и близките си, подчертавайки, че истинската стойност на работата им е спасяването на човешки живот, имущество и природни ресурси, и увери, че огнеборците ще продължат да изпълняват дълга си с отговорност и професионализъм.

          Биографии на отличените

          Пламен Петков, главен инспектор и началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РДПБЗН – Хасково, през лятото е ръководил действията при овладяване на пожари в общините Тополовград, Харманли, Свиленград, както и при авария с дерайлирал влак в Симеоновград. Под негово ръководство са спасени цели села, множество сгради и добитък.

          Гьоко Вълчанов, инспектор в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РДПБЗН – Стара Загора, е ръководил силите при голям пожар през лятото и е координирал работата на допълнителни екипи от Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел баня, Сливен и Пловдив.

          Стелиян Хараланов, заместник-председател на Националната асоциация на доброволците в България и ръководител на доброволно формирование – Белово, е участвал в овладяването на пожари в Сунгурларе, Септември и Белово, както и в действия при наводнения в курорта Елените и община Бойчиновци. Той е сред организаторите на най-мащабните учения за доброволци – в Община Брацигово (2022 г.) и Община Белово (2025 г.).

          Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ в Благоевград, през лятото е координирал работата на доброволците и съвместните им действия с държавните и местните структури при серия от големи горски пожари в областта.

          Тодор Грозданов, секретар на Националната асоциация на доброволците в Република България и член на формирование към Столичната община, през 2025 г. има ключов принос за реализирането на обучения, лекции и практики, свързани с правилното поведение при бедствия, пожари, наводнения и други извънредни ситуации.

          1 коментар

          Хората се бориха с пожарите докато неадекватния президент беше на ялови екскурзии на държавна сметка

