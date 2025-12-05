Разследване в Разградско: разбиха схема за любовни измами с международни жертви

Полицията в Разградско разкри схема за романтични измами след проведена акция на 4 декември, съобщиха от ОДМВР. Операцията е била предприета след получена оперативна информация за развивана онлайн престъпна дейност.

- Реклама -

Разследващите са извършили претърсвания на два адреса в Кубрат – офис на фирма за парични преводи и частен имот, обитаван от 57-годишна жена и 60-годишен мъж.

По данни на полицията двамата, в съучастие с други лица, са извършвали измами по интернет спрямо турско говорящи граждани на Кралство Белгия, представяйки се за различни самоличности и въвличайки жертвите в романтични кореспонденции.

От обиските са иззети документи, компютърни конфигурации и лаптоп, които ще бъдат използвани за анализ и доказване на престъпната схема. Работата по разследването и документирането на случая продължава.