      събота, 06.12.25
          Разследване в Разградско: разбиха схема за любовни измами с международни жертви

          Полицията в Разградско разкри схема за романтични измами след проведена акция на 4 декември, съобщиха от ОДМВР. Операцията е била предприета след получена оперативна информация за развивана онлайн престъпна дейност.

          Разследващите са извършили претърсвания на два адреса в Кубрат – офис на фирма за парични преводи и частен имот, обитаван от 57-годишна жена и 60-годишен мъж.

          По данни на полицията двамата, в съучастие с други лица, са извършвали измами по интернет спрямо турско говорящи граждани на Кралство Белгия, представяйки се за различни самоличности и въвличайки жертвите в романтични кореспонденции.

          От обиските са иззети документи, компютърни конфигурации и лаптоп, които ще бъдат използвани за анализ и доказване на престъпната схема. Работата по разследването и документирането на случая продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

