Румен Овчаров: Този бюджет беше абсурден

Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Овчаров даде като примери за такъв вид закупувания увеличаването с над 50% на заплатите в МВР и структури като антикорупционната комисия. Той припомни, че сега властта е размислила и вместо тези 50% за КПК, увеличението щяло да бъде с 10%.
Според бившия министър не е ясно откъде ще дойдат приходите, с които ще се покрият всички разходи. По думите му намалението на капиталовата програма с 400 милиона няма да е достатъчно.
Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Овчаров даде като примери за такъв вид закупувания увеличаването с над 50% на заплатите в МВР и структури като антикорупционната комисия. Той припомни, че сега властта е размислила и вместо тези 50% за КПК, увеличението щяло да бъде с 10%.
Според бившия министър не е ясно откъде ще дойдат приходите, с които ще се покрият всички разходи. По думите му намалението на капиталовата програма с 400 милиона няма да е достатъчно.
Този от много одавна е Милонер ??