НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 05.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Овчаров: Този бюджет беше абсурден

          1
          143
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Този бюджет беше абсурден. С него директно се купуваха цели съсловия.“

          Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Овчаров даде като примери за такъв вид закупувания увеличаването с над 50% на заплатите в МВР и структури като антикорупционната комисия. Той припомни, че сега властта е размислила и вместо тези 50% за КПК, увеличението щяло да бъде с 10%.

          Според бившия министър не е ясно откъде ще дойдат приходите, с които ще се покрият всички разходи. По думите му намалението на капиталовата програма с 400 милиона няма да е достатъчно.

          „Този бюджет беше абсурден. С него директно се купуваха цели съсловия.“

          Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Овчаров даде като примери за такъв вид закупувания увеличаването с над 50% на заплатите в МВР и структури като антикорупционната комисия. Той припомни, че сега властта е размислила и вместо тези 50% за КПК, увеличението щяло да бъде с 10%.

          Според бившия министър не е ясно откъде ще дойдат приходите, с които ще се покрият всички разходи. По думите му намалението на капиталовата програма с 400 милиона няма да е достатъчно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести в страната, вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и съгласие за Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Недоволството в страната продължава, като и тази вечер в различни градове се провеждат протести с искания за оставка на правителството, съобщава БНР. Организацията на...
          Правосъдие

          Прокуратурата протестира срещу освобождаването на шофьорите, убили полицай и пешеходец в София

          Екип Евроком -
          Софийска градска прокуратура (СГП) официално оспори съдебните определения, с които бяха пуснати на свобода срещу парични гаранции двама водачи, причинили тежки пътнотранспортни произшествия със...
          Крими

          Европрокуратурата удари схема за 13 млн. евро: Шестима арестувани и обиски в 9 града

          Екип Евроком -
          Мащабна операция на Европейската прокуратура (EPPO) се проведе на територията на България през последното денонощие, като резултатът е арестът на шестима български граждани. Акцията...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions