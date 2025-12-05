Румен Овчаров: Този бюджет беше абсурден

„Този бюджет беше абсурден. С него директно се купуваха цели съсловия.“

Това каза бившият енергиен министър Румен Овчаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Овчаров даде като примери за такъв вид закупувания увеличаването с над 50% на заплатите в МВР и структури като антикорупционната комисия. Той припомни, че сега властта е размислила и вместо тези 50% за КПК, увеличението щяло да бъде с 10%.

Според бившия министър не е ясно откъде ще дойдат приходите, с които ще се покрият всички разходи. По думите му намалението на капиталовата програма с 400 милиона няма да е достатъчно.