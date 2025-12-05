НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Русия спусна на вода нов боен кораб

          13
          3773
          Миночистач Дмитрий Лисов
          Миночистач Дмитрий Лисов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“, съобщиха от компанията в своя Telegram канал.

           „Дмитрий Лисов“ е единадесетият серийно произвеждан кораб за противоминна отбрана в линията.

          Миночистачите проект 12700 са разработени от конструкторското бюро „Алмаз“ на ОСК, поръчано от руския флот, специално за противодействие на морски мини.

          В Русия те се считат за „ново поколение“ миночистачни сили. Съобщава се, че корабите са способни да откриват подводни мини и на морското дъно, без да навлизат в опасната зона.

          Корпусите на корабите са изработени от монолитно фибростъкло, оформено чрез вакуумна инфузия.

          Корабът проект 12700 има екипаж от 44 души. Въоръжението му включва 30-мм автоматична артилерийска установка АК-306.

          Към август тази година са планирани за строителство 15 такива кораба.

          - Реклама -

          6. Даааа, обезвреждат мината още преди да е произведена… Първия кораб (катер??) по проект 12700 е пуснат на вода 2011…

            Евроком, я малко по-сериозно, моля

