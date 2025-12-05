Русия спусна на вода нов боен кораб

Средне-Невската корабостроителна корпорация на Обединената корабостроителна корпорация (ОСК) на Русия проведе церемония по спускането на вода на новия морски миночистач проект 12700 „Дмитрий Лисов“, съобщиха от компанията в своя Telegram канал.
„Дмитрий Лисов“ е единадесетият серийно произвеждан кораб за противоминна отбрана в линията.
Миночистачите проект 12700 са разработени от конструкторското бюро „Алмаз“ на ОСК, поръчано от руския флот, специално за противодействие на морски мини.
В Русия те се считат за „ново поколение“ миночистачни сили. Съобщава се, че корабите са способни да откриват подводни мини и на морското дъно, без да навлизат в опасната зона.
Корпусите на корабите са изработени от монолитно фибростъкло, оформено чрез вакуумна инфузия.
Корабът проект 12700 има екипаж от 44 души. Въоръжението му включва 30-мм автоматична артилерийска установка АК-306.
Към август тази година са планирани за строителство 15 такива кораба.
Не след дълго и той ще се намери на дъното.
Ебати боклуците. Коментиращите случайно ви чета. Ама си вярвате това е важно
Скрап
Руснаците го пускат на вода а след това украинците го пускат под вода….
Не знам, напоследък се оказват водоразтворими
Даааа, обезвреждат мината още преди да е произведена… Първия кораб (катер??) по проект 12700 е пуснат на вода 2011…
Евроком, я малко по-сериозно, моля
Естествено „безаналогов“!
Горките морячета…
Дрон за €100 харесва това
Anatoli Georgiev Много ги разнираш тези дронове ,без да си видял нито един !
Евгени Гетовски айде, лека нощ копейка