      събота, 06.12.25
          Руската армия превзе село Безименное в Донецка област, отваря пътя към Славянск и Краматорск от юг

          Безименное
          Безименное
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските войски са превзели село Безименное в Донецка област, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Отбелязва се и отхвърлянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от село Клиновое в течение на изминалата седмица.

          „В резултат на координирани действия на части от групировка войски „Юг“ бяха освободени селата Безименное и Клиновое в ДНР“, се казва в изявлението.

          Безименное е малко село в Краматорски район на Донецка област с население от приблизително 10 души преди войната. Намира се на 2 километра южно от Клиновое, чието превземане бе обявено в понеделник, и на 6 километра северно от Константиновка. Групировката „Юг“ се опитва да вбие клин между частите на ВСУ, защитаващи този град и съседната Дружковка. За да ги изолира, тя трябва да се пререже магистрала H20. Контролът над Константиновка и Дружковка отваря пътя към Краматорск и Славянск от юг.

