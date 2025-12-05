През последните 24 часа руските войски са превзели село Безименное в Донецка област, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Отбелязва се и отхвърлянето на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от село Клиновое в течение на изминалата седмица.

- Реклама -

„В резултат на координирани действия на части от групировка войски „Юг“ бяха освободени селата Безименное и Клиновое в ДНР“, се казва в изявлението.

Безименное е малко село в Краматорски район на Донецка област с население от приблизително 10 души преди войната. Намира се на 2 километра южно от Клиновое, чието превземане бе обявено в понеделник, и на 6 километра северно от Константиновка. Групировката „Юг“ се опитва да вбие клин между частите на ВСУ, защитаващи този град и съседната Дружковка. За да ги изолира, тя трябва да се пререже магистрала H20. Контролът над Константиновка и Дружковка отваря пътя към Краматорск и Славянск от юг.