Руската армия е унищожила пункт за пускане на дронове на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщиха пред РИА Новости източници от силовите структури на Русия.

„Унищожени са пунктове за изстрелване на далекобойни безпилотни летателни апарати на ВСУ в близост до летището в Харков и Велики Бурлук“, заяви събеседникът на агенцията.

Също така е српяна контраатака на украинската армия в Харковска област. Отбелязва се, че половината от щурмовата група на 225-и полк е елиминирана, а другата половина се е оттеглила на първоначалните си позиции с много ранени.