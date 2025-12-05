Съдът на ЕС с важно уточнение по жалбата за влизането ни в еврозоната

Общият съд на Европейския съюз заяви, че не е постановявал решение нито относно допустимостта, нито по съществото на жалбата срещу въвеждането на еврото в България.
Ден по-рано бившият депутат от БСП Румен Гечев съобщи, че съдът бил приел за допустима искова молба, оспорваща законността на присъединяването към еврозоната. Тя е внесена от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков, а по икономическата ѝ част работят доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и икономистът Любомир Христов.
От служба „Преса и информация“ на съда уточняват, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и единствено е заведена в регистъра. Връчването на жалбата на ответната страна и разпределянето на делото към съдебен състав са описани като обичайни процедурни стъпки, които не предопределят изхода на делото.
От институцията подчертават, че Общият съд не е взел решение нито по допустимостта, нито по основателността на искането: „Завеждането, връчването и разпределянето на жалбата не означават позиция по съществото на спора“.
В Съда на ЕС в Люксембург в момента има две жалби срещу приемането на еврото — една от Сдружение „Дойран 2025“, оглавявано от Румяна Ченалова, и друга от „Възраждане“.
Ченалова заяви през септември, че целта на подадената искова молба е да се докаже, че решението на Съвета на ЕС за приемането на България в еврозоната, както и последвалите регламенти, са били взети в нарушение на договорите на ЕС.
В качеството на какви, подават жалби!
Министър Председател или представляват гласа 70-80% на хората.
Или са Президенти на България!
Чакалова като какво подава жалба срещу България, нито е страна по договора.
Много закъсняхме!😏
жълтопаветни лепилари. вие вярвате ли си ? или се мислите за най-важнитепеьоари и че сте фактор…. хахахахах
Sergey Mamihin а ти защо взимаш и харчиш евро, върни се тук да работиш за левове
Sergey Mamihin Олегофрен!
С една дума да не се надяваме! Това е Европейски съд и ще гледат да влезем в кюпа,та те да плащат по-малко! Така си и мислех!
Ще ни унищожат,но нито на тях,нито на нашите мекерета им пука!
Pepa Shikova искат да ни взимат парите тея гадове 😅
Квичат ли, квичат ли копейките! След има – няма 25 дни идва Еврото. А на 07.01 пенсионерите ще си получат пенсията в евро!
Венелин Димитров последни издихания
И ти евроджендърче ще заквичиш.
Много сериозно се е заел европейския съд с въпроса. Може да излезе с решение през януари или по-късно. Когато ще е мнооого късно! Това е европейския съд!
Svilen Shterev ще заседава извънредно по Коледните празници и в почивните дни. Специално, заради копейките!
Венелин Димитров и какво общо има копейката с лева бе Венелинчо…..!? И защо само при нас има това условие за ЕС задължително евро? А за румънците не? Гледате всичко българско да ужищожите…..
Босаков Благой щото, и за Румъния има, ама не отговарят на изискванията. Имат дата за 2029 година. Благойчо. Договорът за еврото е ратифициран на 11 май 2005 година. Закъснял си 20 години, за да ми задаваш въпроси!
Венелин Димитров те се мислят, че ей така става. Днес едно, утре друго 😆
Едни гащи плява
Абе защо тука няма възторжени коментари от копейките?