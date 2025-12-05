НА ЖИВО
          Съдът на ЕС с важно уточнение по жалбата за влизането ни в еврозоната

          Десислава Димитрова
          Общият съд на Европейския съюз заяви, че не е постановявал решение нито относно допустимостта, нито по съществото на жалбата срещу въвеждането на еврото в България.

          Ден по-рано бившият депутат от БСП Румен Гечев съобщи, че съдът бил приел за допустима искова молба, оспорваща законността на присъединяването към еврозоната. Тя е внесена от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков, а по икономическата ѝ част работят доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и икономистът Любомир Христов.

          От служба „Преса и информация“ на съда уточняват, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и единствено е заведена в регистъра. Връчването на жалбата на ответната страна и разпределянето на делото към съдебен състав са описани като обичайни процедурни стъпки, които не предопределят изхода на делото.

          От институцията подчертават, че Общият съд не е взел решение нито по допустимостта, нито по основателността на искането: „Завеждането, връчването и разпределянето на жалбата не означават позиция по съществото на спора“.

          В Съда на ЕС в Люксембург в момента има две жалби срещу приемането на еврото — една от Сдружение „Дойран 2025“, оглавявано от Румяна Ченалова, и друга от „Възраждане“.

          Ченалова заяви през септември, че целта на подадената искова молба е да се докаже, че решението на Съвета на ЕС за приемането на България в еврозоната, както и последвалите регламенти, са били взети в нарушение на договорите на ЕС.

